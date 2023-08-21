Экс-вратарь «МЮ» Фостер вновь завершил карьеру – в 40 лет. Он объявлял об уходе из футбола осенью 2022-го, но затем подписал контракт с «Рексхэмом»

Теги Манчестер Юнайтед Бен Фостер премьер-лига Англия Д4 Англия Рексхэм Футбол

Экс-вратарь «МЮ» и сборной Англии Бен Фостер завершил карьеру.

Бен Фостер, выступавший за «Рексхэм» из 4-го дивизиона Англии, объявил о завершении профессиональной карьеры в 40 лет.

Ранее Фостер объявлял об уходе из футбола в сентябре 2022 года, однако затем возобновил карьеру, подписав контракт с «Рексхэмом» до конца сезона-2022/23. Отметим, что в июне Фостер продлил соглашение еще на один сезон.

«Правда в том, что мои выступления в этом сезоне не соответствовали тому уровню, которого я требую от себя, и я чувствую, что сейчас самое подходящее время завершить карьеру.

Принимая это решение, я думал, как будет лучше не только для меня, но и для клуба, сейчас у клуба есть все возможности рассмотреть все варианты до закрытия трансферного окна. «Рексхэм» всегда будет занимать особое место в моем сердце», – сказал Фостер.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
так наверное в мае было самое подходящее время, не?
он бы ещё в полдень 31 августа сказал, что у клуба есть время найти замену
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Я удивлен , что ему всего лишь 40 , и что он закончил только сейчас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий