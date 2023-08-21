Экс-вратарь «МЮ» Фостер вновь завершил карьеру – в 40 лет. Он объявлял об уходе из футбола осенью 2022-го, но затем подписал контракт с «Рексхэмом»

Экс-вратарь «МЮ» и сборной Англии Бен Фостер завершил карьеру.

, выступавший за «Рексхэм» из 4-го дивизиона Англии, объявил о завершении профессиональной карьеры в 40 лет.

Ранее Фостер объявлял об уходе из футбола в сентябре 2022 года, однако затем возобновил карьеру, подписав контракт с « » до конца сезона-2022/23. Отметим, что в июне Фостер продлил соглашение еще на один сезон.

«Правда в том, что мои выступления в этом сезоне не соответствовали тому уровню, которого я требую от себя, и я чувствую, что сейчас самое подходящее время завершить карьеру.

Принимая это решение, я думал, как будет лучше не только для меня, но и для клуба, сейчас у клуба есть все возможности рассмотреть все варианты до закрытия трансферного окна. «Рексхэм» всегда будет занимать особое место в моем сердце», – сказал Фостер.

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