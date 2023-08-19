Карпин о 0:4 от «Сочи» после давления в первые 15 минут: «Ростов» пропустил 1-й гол – и все поменялось»

Теги Ростов премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Валерий Карпин Матч ТВ Сочи Арсен Захарян Андрей Лангович Футбол

Валерий Карпин пожелал Арсену Захаряну удачи в «Реал Сосьедад».

– Первые 15 минут давили, что поменялось?

– Пропустили первый гол, и все поменялось. Сейчас будем разбираться.

Выход Ланговича заранее не планировался, решили все по ходу первого тайма.

– С чем связано малое количество ударов по воротам?

– Не было большого количества подходов к воротам соперника.

Удачи Захаряну. Для нашего футбола это хороший шаг. Главное, чтобы он сумел его использовать. Нужно будет еще выигрывать конкуренцию, все не так просто, – заявил главный тренер «Ростова».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексеич (Ростов-Дон)
Держись, Ростов! Прорвёмся!!!
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Даценко
Не было большого количества подходов к воротам соперника 😁
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никому_никабельный
– С чем связано малое количество ударов по воротам?
Удачи Захаряну. Для нашего футбола это хороший шаг. Главное, чтобы он сумел его использовать. Нужно будет еще выигрывать конкуренцию, все не так просто, – заявил главный тренер «Ростова».
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Валера (Не верим).
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jury Ud
ГАЗМЯС какой-то, а не Ростов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Чидакин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Валере отдохнуть пора. Устал он от футбола
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никому_никабельный
Так-то у Валеры второй стул имеется. Если что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл.С-Пб
Поплыл эстонский вундеркинд...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий