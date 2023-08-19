Карпин о 0:4 от «Сочи» после давления в первые 15 минут: «Ростов» пропустил 1-й гол – и все поменялось»
Валерий Карпин пожелал Арсену Захаряну удачи в «Реал Сосьедад».
– Первые 15 минут давили, что поменялось?
– Пропустили первый гол, и все поменялось. Сейчас будем разбираться.
Выход Ланговича заранее не планировался, решили все по ходу первого тайма.
– С чем связано малое количество ударов по воротам?
– Не было большого количества подходов к воротам соперника.
Удачи Захаряну. Для нашего футбола это хороший шаг. Главное, чтобы он сумел его использовать. Нужно будет еще выигрывать конкуренцию, все не так просто, – заявил главный тренер «Ростова».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Удачи Захаряну. Для нашего футбола это хороший шаг. Главное, чтобы он сумел его использовать. Нужно будет еще выигрывать конкуренцию, все не так просто, – заявил главный тренер «Ростова».