Карпин о 0:4 от «Сочи» после давления в первые 15 минут: «Ростов» пропустил 1-й гол – и все поменялось»

Валерий Карпин пожелал Арсену Захаряну удачи в «Реал Сосьедад».

– Первые 15 минут давили, что поменялось?

– Пропустили первый гол, и все поменялось. Сейчас будем разбираться.

Выход Ланговича заранее не планировался, решили все по ходу первого тайма.

– С чем связано малое количество ударов по воротам?

– Не было большого количества подходов к воротам соперника.

Удачи Захаряну. Для нашего футбола это хороший шаг. Главное, чтобы он сумел его использовать. Нужно будет еще выигрывать конкуренцию, все не так просто, – заявил главный тренер « ».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?