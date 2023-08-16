Воспитанник «Арсенала» Акпом перешел в «Аякс». С 28 голами за «Мидлсбро» он стал лучшим бомбардиром прошлого Чемпионшипа

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Мидлсбро премьер-лига Англия Арсенал трансферы чемпионшип Чуба Акпом Футбол

Чуба Акпом перешел в «Аякс» из «Мидлсбро».

Соглашение Акпома с «Аяксом» действует до лета 2028 года. Сумма трансфера форварда «Мидлсбро» составила 12,3+2 миллиона евро.

В Чемпионшипе-2022/23 Акпом отличился 28 голами в 40 матчах. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

Подробная статистика 27-летнего форварда доступна здесь.

Фото: ajax.nl

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8 комментариев

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vaslover
Это в продолжение вчерашней темы про Казадеи. В Чемпионшипе много качественного материала, очень много молодых талантов прокачивают именно там. Недаром Дортмунд именно в Чемпионшипе нашел совсем юного тогда Беллингема.
+6
0
+6
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Konstar
Ответ 2nq7wq95fh
28 голов в чемпионшипе это вроде солидно, так почему артета его не оставил для ротации у него же там дерева бегает
Может потому что он уже 5 лет как не игрок Арсенала? :)
+4
0
+4
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Жирный Лукаку
Ответ vaslover
Это в продолжение вчерашней темы про Казадеи. В Чемпионшипе много качественного материала, очень много молодых талантов прокачивают именно там. Недаром Дортмунд именно в Чемпионшипе нашел совсем юного тогда Беллингема.
Бенфика этим ТО бомбардира оттуда вытащила
+2
-1
+1
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Uagadugu
Ответ Жирный Лукаку
Бенфика этим ТО бомбардира оттуда вытащила
Если речь о Дьокереше, то Спортинг, а не Бенфика
+1
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vaslover
Ответ Жирный Лукаку
Бенфика этим ТО бомбардира оттуда вытащила
Скорее всего речь идёт о Дьекерше, только он перешёл в Спортинг. Отметил бы ещё английского чилийца Бена Бреретона, который перешёл в Вильярреал.
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