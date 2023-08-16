Воспитанник «Арсенала» Акпом перешел в «Аякс». С 28 голами за «Мидлсбро» он стал лучшим бомбардиром прошлого Чемпионшипа

Чуба Акпом перешел в «Аякс» из «Мидлсбро».

Соглашение Акпома с « » действует до лета 2028 года. Сумма трансфера форварда «Мидлсбро» составила 12,3+2 миллиона евро.

В Чемпионшипе-2022/23 Акпом отличился 28 голами в 40 матчах. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

Подробная статистика 27-летнего форварда доступна здесь.

Фото: ajax.nl

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