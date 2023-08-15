Прогноз на финал Чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 Испания — Англия

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Десятый чемпионат мира по футболу среди женщин, который проходит на полях Австралии и Новой Зеландии подошел к своей кульминации. В финале встретятся сборные Испании и Англии. Ни одна из этих команд ранее не добирались до финалов чемпионатов мира. Если англичанки в 2015 году стали бронзовыми призерами, а на предыдущем мировом первенстве стали четвертыми, уступив шведкам в матче за бронзу, то испанки вообще никогда не играли даже в полуфинале. Более того, они только раз выходили в полуфинал чемпионатов Европы, а сборная Англии как раз действующий чемпион континента. Сильнейшие ли команды выступят в финале? 

 

Далеко не все с этим согласны. Ведь сборная Испании потерпела крупное поражение на групповом этапе от японок, но зато в плей-офф не оставила шансов своим соперницам. Сборная Англии прошла весь турнир куда более ровно, хотя в первом раунде плей-офф могла споткнуться о неуступчивых нигериек. В любом случае мы находимся на этапе, когда в мировом женском футболе конкуренция становится все более острой. Ведь еще четыре года назад в мире главенствовала команда США, а в Европе не было равных сборной Германии. Но сейчас к сильнейшим подтягиваются даже африканские сборные. Вылет команды Германии на групповом этапе, а сборной США в 1/8 финала говорят сами за себя. Финал состоится 20 августа на стадионе «Австралия» в Сиднее, начало в 13:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: Х, Ф2 (0), ТМ 2,5

 

Испания

Развитие женского футбола в Испании шло довольно трудно. Серьезное внимание в стране на него обратили лишь в последние восемь-десять лет. В 2015 году команда впервые преодолела отборочный этап и попала в финальную часть чемпионата мира в Канаде, где один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Спустя четыре года результат получился лучше, испанки смогли выйти в плей-офф, но им не повезло с соперником. Сборная США оказалась сильнее, и в итоге в четвертый раз стала чемпионом мира. То же было и на первенствах континента. Если не считать выхода в полуфинал в 1997 году, то стабильно играть в плей-офф «фурия роха» начала только с 2013 года, но ее потолком все время оказывалась стадия четвертьфиналов. 

Строительство женского футбола пошло по пути мужского. Была создана внутренняя лига, футболистки стали развиваться внутри клубных систем и выходить на высокий уровень. Если сейчас посмотреть на состав команды в Австралии и Новой Зеландии, то чуть не на девяносто процентов он состоит из игроков «Барселоны», мадридских «Реала» и «Атлетико». Не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что каталонский женский клуб стал в минувшем сезоне победителем Лиги Чемпионов. 

Наконец, в 2023 году все срослось. Да, было поражение на групповом этапе от японок, после которого шансы «фурии рохи» стали оценивать скептически, но далее команда не позволяла усомниться в своей силе. Полуфинал со сборной Швеции был игрой нервов. Ничья до 80-й минуты, а затем три забитых мяча, причем победный на 89-й минуте. Представляем вашему вниманию последние пять результатов сборной.

  • Чемпионат мира. 15.08.2023, Испания — Швеция — 2 : 1
  • Чемпионат мира. 11.08.2023, Испания — Нидерланды — 2 : 1
  • Чемпионат мира. 05.08.2023, Швейцария — Испания — 1 : 5
  • Чемпионат мира. 31.07.2023, Япония — Испания — 4 : 0
  • Чемпионат мира. 26.07.2023, Испания — Замбия — 5 : 0

Факты и цифры

  • Высшим достижением сборной Испании на чемпионатах мира был выход в плей-офф в 2019 году
  • На счету игроков команды на текущем чемпионате 17 забитых мячей, пропущено — 7
  • Дженнифер Эрмосо, Айтана Бонмати и Альба Редондо смогли на чемпионате мира забить в ворота соперниц по 3 мяча
  • На счету Айтаны Бонмати на турнире 18 ударов по воротам и 2 голевые передачи

 

Англия

Английская женская сборная, как и положено родоначальникам футбола, была создана задолго до официальных мировых и европейских турниров, еще в 1972 году. Соответственно, и достижений на ее счету больше. Уже не первом чемпионате Европы, который состоялся в 1984 году, англичанки смогли дойти до финала, где проиграли сборной Швеции в серии пенальти. В новом веке представительницы Туманного Альбиона регулярные участницы европейских первенств, но выиграть смогли только один раз у себя на родине в 2022 году. 

В Австралию и Новую Зеландию команда ехала в качестве одного из претендентов на медали и смогла подтвердить статус отличной игрой. Может быть, англичанки не создавали феерию на поле. После двух первых матчей группового этапа к их перспективам стали относиться скептически, поскольку сборные Гаити и Дании удалось обыграть с минимальным преимуществом. Но в третьем туре команда вдоволь покуражилась в матче против китаянок. Проблематичным был первый матч раунда плей-офф против сборной Нигерии, но удача в нем улыбнулась европейской команде. Непростым был и четвертьфинал против сборной Колумбии, где пришлось отыгрываться. 

В полуфинале в матче с хозяйками турнира пришлось показывать характер, после того как Сэм Керр смогла сравнять счет. Но дальше сборная Англии довела дело до победы. Кто-то может сказать, что ей повезло в плей-офф с соперницами, но и тех нужно было обыграть. Большинство футболистов команды выступают за домашние клубы, главным образом за «Манчестер Сити» и «Челси». Перед вами результаты пяти последних матчей женской сборной англии.

  • Чемпионат мира. 16.08.2023, Австралия — Англия — 1 : 3
  • Чемпионат мира. 12.08.2023, Англия — Колумбия — 2 : 1
  • Чемпионат мира. 07.08.2023, Англия — Нигерия — 0 : 0 (пен. 4 : 2)
  • Чемпионат мира. 01.08.2023, Китай — Англия — 1 : 6
  • Чемпионат мира. 28.07.2023, Англия — Дания — 1 : 0

Факты и цифры

  • Сборная Англии действующий чемпион Европы, высшее достижение на чемпионатах мира — бронза в 2015 году
  • За 6 матчей на текущем чемпионате футболистки сборной Англии забили в ворота соперниц 13 мячей и пропустили 3
  • Лучший бомбардир сборной Лорен Хемп, на ее счету 3 забитых мяча
  • Лучший ассистент Лорен Джеймс, на ее счету 3 голевые передачи
  • Больше всех ударов по воротам соперниц нанесла Алессио Руссо — 20.

Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Англия

В последний раз команды играли между собой не далее как в 2022 году на чемпионате Европы. Тогда англичанки в первом раунде плей-офф смогли выиграть в дополнительное время со счетом 2 : 1. Причем события на поле развивались драматично. Команда Испании открыла счет в начале второго тайма, под занавес основного времени матча Элла Тун его сравняла, а в самом начале дополнительного времени Джорджия Стануэй забила победный гол.

Теперь испанки горят желанием взять реванш, тем более у них был лишний день на подготовку к финалу. Несмотря на то, что ожидается матч приблизительно равных соперниц, все же букмекеры отдают небольшое преимущество команде Испании. Сказывается, что они прошли в плей-офф более сильных шведок и сборную Нидерландов. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

  • Победа Испании — 2,63
  • Ничья в основное время матча — 3,05
  • Победа Англии — 2,85

Судя по коэффициентам ничейный исход видится аналитикам букмекерских контор самым маловероятным, но я бы посоветовал обратить внимание именно на него и подстраховаться форой или тоталом. Матч ожидается мало результативным, все-таки статус финала не даст возможности командам раскрыться, если мы не увидим быстрый гол.

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