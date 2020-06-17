Агент защитника «Стандарда» Войводы подтвердил интерес «Спартака»: «Это большой клуб, мы заинтересованы»

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Адриан Алиай, агент защитника «Стандарда» Мергима Войводы, подтвердил интерес к клиенту со стороны «Спартака».

«Мергимом интересуется «Спартак»? Я действительно получил звонок из России на прошлой неделе. Да, это был «Спартак».

Это большой клуб. Мы заинтересованы и рассмотрим этот вариант», – сказал Алиай.

Ранее сообщалось, что, помимо красно-белых, 25-летним игроком также интересуются «Аталанта» и «Торино». Сам футболист предпочитает продолжить карьеру в Серии А.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Войвода провел 25 матчей, забил один гол и отдал один результативный пас. Его статистика – здесь.

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