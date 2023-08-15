«Зенит» заработал на бренде Малкома около 3 млн евро в сезоне-2022/23. Всего – около 8 млн («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес Ростелеком Малком 1xBet деньги маркетинг Футбол

«Зенит» заработал на бренде Малкома около 3 млн евро в прошлом сезоне.

Этот финансовый результат был достигнут за счет рекламных активностей, как пишет «РБ Спорт». 

Из них 20 связаны с компанией «Мегафон», 12 – с «Ростелекомом». Другие партнеры – Topps company inc (международная компания по производству коллекционных вещей), ООО «Фацер», 1xBET и «Редмонд».

Сюда же входит участие футболиста в проектах с нефтегазовыми компаниями, которые являются партнерами «Зенита».

Подробные данные по коммерческим активностям Малкома в первые три сезона неизвестны. Но в общей сложности за 4 года в России бразилец как бренд принес клубу около 8 миллионов евро.

«Зенит» продал игрока саудовскому «Аль-Хилалю» за 60 млн евро в начале августа 2023 года.

Малком получил 20 млн евро за 4 года в «Зените» («РБ Спорт»)

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28 комментариев

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razoblachitel
подробности неизвестны, но сумма доходов составила 8 миллионов евро. я просто поверить в это должен?
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Алексей Супонинский
А чё так мало ?😂
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мутятя
Ответ Виталик Украинский
Середнякам подобные маркетинговые ходы неведомые?
8 млн маркетинговый ход. Чудеса. В Л. Ч не играет, в сборной не играет. На одном чемпионате России заработал пол бюджета Факела.
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Евгений Квасников
меня терзают смутные сомнения!!!!! ООО РОГА И КОПЫТА.
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theDoctor
Хочу столько же аналитики по прочим дорогим покупками в РПЛ. Например Гуус Тиль и Максимилиан Филипп.
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Aleksandr Danilov
Ого, оказывается Малком сделал Зенит привлекательным для дочек Газпрома. Сотворил почти невозможное
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Макс Коновалов 1000
У него штрафов на несколько миллионов было , у меня штрафов на 5к и на сутки закрыли (
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Stanislav Orlov
дочки Газпрома одни в спонсорах
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PIT-BUL
держите нас в курсе это очень интересно!!!
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Dmitry_1986
Хватит, хватит издеваться над КБ... С начало их шокировали продажей за 60 млн, потом стали добивать зарплатой как в Барсе, а сейчас ещё и вот это.... Спортс остановись, у людей аргументы на тему - вы все врете уже заканчиваются, так и до срыва не далеко......
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TravenS
Одни Фомы неверующие собрались в комментах) примечательно, что до этого они считали, что клуб не заработал на игроке, ведь "ещё и зарплату надо считать", но теперь, когда вскрылся доход от имиджевых прав (а он вполне нормален, учитывая, что звёзд у нас в рпл было раз-два и всё, и на маркетинге можно здорово заработать), они заявляют, что не верят 😂😂😂😂
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Ответ Макс Коновалов 1000
У него штрафов на несколько миллионов было , у меня штрафов на 5к и на сутки закрыли (
Как гласит старая английская пословица: закон, что паутина. Комар запутается, а шмель прорвёт
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Анатолий Нагорный
Как эскорт для Медведева?Он же ему штрафы оплатил.
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Собиратель хаоса
Особенно нефтегазовым рекламодателям помог бренд Малкома. Без него, видимо, продажи нефти и газа похуже шли😄 Не поэтому ли его шейхи купили?😄
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Ответ razoblachitel
подробности неизвестны, но сумма доходов составила 8 миллионов евро. я просто поверить в это должен?
Уровень журналистики таков... Сегодня мы попали в цифру 8, пруфов нет и не будет, отвяжитесь
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razoblachitel
Ответ Удар Кержакова
За дураков нас держат. Пусть предоставят всю бухгалтерскую отчётность за 4 года! Мы не должны это терпеть.
если хочешь, лично ты можешь считать себя дураком. я задал логичный вопрос, пусть и в пустоту по большей части. понятно, что никто из утверждающих о таких доходах никакие доказательства приводить не будет
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razoblachitel
Ответ Удар Кержакова
Я понял. Ты разоблачитель, но на пол шишки. Задаёшь вопросы в воздух)
в общении с такими как ты даже на полшишки не нужно напрягаться)
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