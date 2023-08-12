«Барса» зарегистрировала Гюндогана, Ромеу, Роберто и Абде в Ла Лиге
«Барселона» внесла Илкая Гюндогана в заявку на участие в Ла Лиге.
Каталонский клуб официально зарегистрировал полузащитника в базе данных Ла Лиги после трансфера Усмана Дембеле в «ПСЖ». Гюндоган сможет принять участие в матче против «Хетафе» 13 августа.
Также «Барселона» зарегистрировала еще одного новичка – полузащитника Ориоля Ромеу. Кроме того, в заявку добавлены Серджи Роберто и Абде Эззальзули, которые играли за «Барсу» ранее, но не были зарегистрированы на новый сезон.
Гюндоган будет играть за «Барселону» под 22-м номером, который носил в «Нюрнберге». Игрок прокомментировал это в соцсети.
«Мой старый и новый 22-й номер. Хорошие воспоминания из прошлого... И теперь я уверен в успешном предстоящем сезоне с «Барселоной», – написал футболист.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
И как там после того, что Реал сделал с вами?)
Но все равно здорово
Ждем мега чемпа в Испании в этом году