«Барса» зарегистрировала Гюндогана, Ромеу, Роберто и Абде в Ла Лиге

Теги Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Ориоль Ромеу Серджи Роберто Абде Эззальзули Футбол

«Барселона» внесла Илкая Гюндогана в заявку на участие в Ла Лиге.

Каталонский клуб официально зарегистрировал полузащитника в базе данных Ла Лиги после трансфера Усмана Дембеле в «ПСЖ». Гюндоган сможет принять участие в матче против «Хетафе» 13 августа. 

Также «Барселона» зарегистрировала еще одного новичка – полузащитника Ориоля Ромеу. Кроме того, в заявку добавлены Серджи Роберто и Абде Эззальзули, которые играли за «Барсу» ранее, но не были зарегистрированы на новый сезон. 

Гюндоган будет играть за «Барселону» под 22-м номером, который носил в «Нюрнберге». Игрок прокомментировал это в соцсети. 

«Мой старый и новый 22-й номер. Хорошие воспоминания из прошлого... И теперь я уверен в успешном предстоящем сезоне с «Барселоной», – написал футболист. 

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42 комментария

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rigobersong
Ответ DolJun
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фк Мем ноунейма за 130 млн взял, походу скоро за махинации синебус в 8й дивизион выкинут:))
+23
-2
+21
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flowhal
Ответ Алексей Смолин
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Какой вы впечатлительный
+14
0
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Bazilic
Второе лето подряд Должунька и прочие нам рассказывают сказки, которые Лапорта и Алемани очень быстро опровергают)
+22
-9
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Bazilic
Ответ DolJun
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Фк мем там хотя бы спонсора на свою футболку нашел?
И как там после того, что Реал сделал с вами?)
+9
0
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Tristan...
Это было ожидаемо... а сколько визгов тут летом было...
+14
-7
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flowhal
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
О даа, вот это победа
Напишите завтра еще один комментарий пожалуйста
+5
0
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Ферзь на р1
Шикардос! Удачи Барсе, даст прикурить в ла лиге в этом сезоне
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-5
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Бронислав Каминский
Барсе нужно каждое лето так хейтерков троллить и регать новичков за сутки до 1го тура ЛЛ)))
+6
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Евгений Шазиев
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Ответ Supreme Allah
Как всегда шум из ничего, еще бы им не подфартило 🙄
Дужлан самокомпенсируется после того, как его ориентиры (Челси и Азар), выскочив пару раз, подтвердили, что они не более, чем середняки и топами не станут никогда)
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flowhal
Хейтеры что с лицом 😎
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Bazilic
Ответ rigobersong
фк Мем ноунейма за 130 млн взял, походу скоро за махинации синебус в 8й дивизион выкинут:))
Попрошу, как это ноунейма?! Он же сезон целый провел, а по меркам Боули это 60 лямов минимум
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Nike of FW
Ответ Алексей Смолин
А на остальных Рычаг не хватило?🤣
как тебе понимания процесса. но ничего ,Алёнка, всё приходит с опытом
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Bazilic
Ну что, Гюндоган бесплатно ушел? Прям как Кунде год назад
+4
-3
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OhneNamee
Ответ Евгений Шазиев
Что за пассажир Абде, чем хорош и плох, кто знает?
Неплохой фланговый игрок, он же в той же Барсе до того, как закупились, играл вполне сносно, а в прошлом сезоне за Осасуну играл хорошо. Вряд ли уровень основы, но первым запасным для флангов атаки вполне сойдёт
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Евгений Шазиев
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Ответ OhneNamee
Неплохой фланговый игрок, он же в той же Барсе до того, как закупились, играл вполне сносно, а в прошлом сезоне за Осасуну играл хорошо. Вряд ли уровень основы, но первым запасным для флангов атаки вполне сойдёт
Левый или правый? Или универсал?
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OhneNamee
Ответ Евгений Шазиев
Левый или правый? Или универсал?
Скорее левый (что сейчас даже очень хорошо), но может и справа сыграть
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Евгений Шазиев
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Ответ OhneNamee
Скорее левый (что сейчас даже очень хорошо), но может и справа сыграть
Спасибо
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rigobersong
Ответ Роман
Какой номер был в Сити и кто его носит в Барсе?
В Сити был 8й, в Барсе 8й у топаря Педри!:)
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дрон барон
Ответ Алексей Смолин
А на остальных Рычаг не хватило?🤣
Ишь, баянист )
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дрон барон
Ответ Алексей Смолин
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В прошлом году, нам тоже самое кричали. Мы уже привыкли. «Собаки лают, караван идёт»
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Михаил Зобнин
А разговоров было...
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Rahym Hommadow
Я лично не верю этот проблему про регистрация в прошлом году они с Албой Бускетс и Усманом не зарегистрировали только Гави и Араухо теперь они нет спокойно смогут всех и даже Нейа если перейдёт
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Nike of FW
Marcos Alonso, Iñaki Peña ,Iñigo Martínez, остались не зарегистрированным..... Бальде может принять участие в матче так как зарегистрированным по контракту с филиалом , Ленгле и Дест ищут клубы на выход и не входят в планы команды....А по последним данным и Алонсо тоже в подвешенном состоянии .
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King_X
Вроде всем было очевидно, чем закончится
Но все равно здорово
Ждем мега чемпа в Испании в этом году
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