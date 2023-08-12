«Барса» зарегистрировала Гюндогана, Ромеу, Роберто и Абде в Ла Лиге

«Барселона» внесла Илкая Гюндогана в заявку на участие в Ла Лиге.

Каталонский клуб официально зарегистрировал полузащитника в базе данных после трансфера Усмана Дембеле в «ПСЖ». Гюндоган сможет принять участие в матче против «Хетафе» 13 августа.

Также « » зарегистрировала еще одного новичка – полузащитника . Кроме того, в заявку добавлены и , которые играли за «Барсу» ранее, но не были зарегистрированы на новый сезон.

Гюндоган будет играть за «Барселону» под 22-м номером, который носил в «Нюрнберге». Игрок прокомментировал это в соцсети.

«Мой старый и новый 22-й номер. Хорошие воспоминания из прошлого... И теперь я уверен в успешном предстоящем сезоне с «Барселоной», – написал футболист.

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