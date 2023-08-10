Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Текстильщик»
Хавбек Дмитрий Ефремов перешел в «Текстильщик» из Второй лиги свободным агентом.
Клуб из Иваново подписал с 28-летним игроком контракт на один год.
Ефремов – двукратный чемпион России в составе ЦСКА.
Его последним клубом была ульяновская «Волга». Также Ефремов известен по выступлениям за «Акрон», «Крылья Советов», «Урал» и «Оренбург».
Статистика полузащитника – здесь.
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У Калоуды за ЦСКА всего 8 матчей и 145 минут, это менее 20 минут в среднем. Проходной персонаж, которого толком не успели оценить. А вот Ефремов играл долго и ужасно. Говоря о косяках, у меня в памяти его выход на Этихаде, когда Слуцкий выпустил буквально на пару минут, и он за это время ТРИЖДЫ обрезал, привезя опасные моменты, что чуть не лишились культовой победы. Умел...
Ефремов как раз дофига сыграл, более 50 матчей за ЦСКА, числился ещё дольше, но когда выходил, это был полный ахтунг, не умел вообще ничего.