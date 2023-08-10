Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Текстильщик»

Хавбек Дмитрий Ефремов перешел в « » из Второй лиги свободным агентом.

Клуб из Иваново подписал с 28-летним игроком контракт на один год.

Ефремов – двукратный чемпион России в составе ЦСКА.

Его последним клубом была ульяновская «Волга». Также Ефремов известен по выступлениям за «Акрон», «Крылья Советов», «Урал» и «Оренбург».

Статистика полузащитника – здесь.

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