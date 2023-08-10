Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Текстильщик»

Теги трансферы Текстильщик Дмитрий Ефремов Вторая лига А Футбол

Хавбек Дмитрий Ефремов перешел в «Текстильщик» из Второй лиги свободным агентом.

Клуб из Иваново подписал с 28-летним игроком контракт на один год.

Ефремов – двукратный чемпион России в составе ЦСКА.

Его последним клубом была ульяновская «Волга». Также Ефремов известен по выступлениям за «Акрон», «Крылья Советов», «Урал» и «Оренбург».

Статистика полузащитника – здесь.

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13 комментариев

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Shuller18
Ответ дитя лимита
из первых, что всплыли в памяти у Васина ещё были привозы в матче с локо (1-3 дома в 2017 году); его разорвали питерские мешки (0-4 дома в 2020 году); и конечно же его «забытие щитки». Ефремов провел в клубе лет 5-7, а сыграл он меньше 50 матчей, это равносильно тому, что Калоуда провел матчей 5-10 от силы за полтора года
С Локо, если не ошибаюсь, был фол, а с Зенитом была низшая точка падения всей команды, что аж другой Витя психанул. На самом деле Васин довольно стабильно снимал весь верх, был хорош в единоборствах, просто мог ярко привезти, это и запоминалось. Но правильно говорил Слуцкий: Васин ничем не хуже Граната и Семёнова, которые в сборной.
У Калоуды за ЦСКА всего 8 матчей и 145 минут, это менее 20 минут в среднем. Проходной персонаж, которого толком не успели оценить. А вот Ефремов играл долго и ужасно. Говоря о косяках, у меня в памяти его выход на Этихаде, когда Слуцкий выпустил буквально на пару минут, и он за это время ТРИЖДЫ обрезал, привезя опасные моменты, что чуть не лишились культовой победы. Умел...
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Дмитрий Воронцов
Ответ дитя лимита
Ефремов тоже не играл толком, а у Васина не парочка ярких косяков, а два десятка на любой вкус от побега от игрока рубина до ужасающего привоза второго гола в первом дерби с мясом на новой песчанке
Давайте вспоминать косяки Березуцких в нулевые теперь. Там добрые три десятка будут. И ничего, и легенды. Васин - вполне нормальный защитник для РПЛ. Косяки его - выбиваются в целом из его игры. Да, мог накосячить когда угодно и где угодно, но это когда переклинит. В принципе просто сравните чувства, когда в старте выходил Васин, и когда выходил центрдефом тот же Карпов. Да каждое удачное действие Карпова я с восторгом встречал, вот такой был косяк на поле.
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Георгий Кузьминых
Когда то подавал надежды. Но не смог закрепиться в РПЛ
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Shuller18
Ответ дитя лимита
Ефремов тоже не играл толком, а у Васина не парочка ярких косяков, а два десятка на любой вкус от побега от игрока рубина до ужасающего привоза второго гола в первом дерби с мясом на новой песчанке
А ещё вспомни косяки Васина?
Ефремов как раз дофига сыграл, более 50 матчей за ЦСКА, числился ещё дольше, но когда выходил, это был полный ахтунг, не умел вообще ничего.
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Злобный Конь
Ответ Shuller18
Топ3 худших игрока ЦСКА на моей памяти: Ефремов, Карпов и Мухин
А Рамон?
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Shuller18
Ответ Злобный Конь
А Рамон?
Рамон отличный игрок был в перспективе, просто с головой беда. Реально тогда талант откопали, но увы были нюансы
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Shuller18
Ответ Дмитрий Воронцов
Давайте вспоминать косяки Березуцких в нулевые теперь. Там добрые три десятка будут. И ничего, и легенды. Васин - вполне нормальный защитник для РПЛ. Косяки его - выбиваются в целом из его игры. Да, мог накосячить когда угодно и где угодно, но это когда переклинит. В принципе просто сравните чувства, когда в старте выходил Васин, и когда выходил центрдефом тот же Карпов. Да каждое удачное действие Карпова я с восторгом встречал, вот такой был косяк на поле.
Да, один только факт, что с Васиным Спартак Нальчик, Мордовия и Уфа поочерёдно выдали лучшие сезоны в РПЛ, говорит о том, что прямо дном он не был. В середняках он был на ведущих ролях в отличие от Ефремова и Карпова, которые уже в Первой лиге нафиг никому не упали.
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