Матчи лиги Саудовской Аравии покажут в Англии, Германии и США. Планируются трансляции всех игр «Аль-Насра» Роналду

В Англии, Германии и Австрии будут показывать матчи чемпионата Саудовской Аравии.

Стриминговая платформа DAZN ведет переговоры о приобретении прав на трансляцию игр чемпионата Саудовской Аравии и уверена, что согласует детали контракта до начала сезона, который начнется 11 августа.

Годичное соглашение предусматривает трансляции игр в Великобритании, Германии и Австрии.

Планируется показ матчей « » в каждом туре. В команде выступают , Садьо Мане, Марцело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес и Талиска.

Кроме этого, сервис покажет еще три матча других клубов в каждом туре в прямом эфире.

DAZN также провела переговоры с компанией IMG, которой поручено продавать права на зарубежное вещание и обеспечить трансляцию матчей в США и Канаде.