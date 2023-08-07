Матчи лиги Саудовской Аравии покажут в Англии, Германии и США. Планируются трансляции всех игр «Аль-Насра» Роналду
В Англии, Германии и Австрии будут показывать матчи чемпионата Саудовской Аравии.
Стриминговая платформа DAZN ведет переговоры о приобретении прав на трансляцию игр чемпионата Саудовской Аравии и уверена, что согласует детали контракта до начала сезона, который начнется 11 августа.
Годичное соглашение предусматривает трансляции игр в Великобритании, Германии и Австрии.
Планируется показ матчей «Аль-Насра» в каждом туре. В команде выступают Криштиану Роналду, Садьо Мане, Марцело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес и Талиска.
Кроме этого, сервис покажет еще три матча других клубов в каждом туре в прямом эфире.
DAZN также провела переговоры с компанией IMG, которой поручено продавать права на зарубежное вещание и обеспечить трансляцию матчей в США и Канаде.
Интересно, за сколько?🤔