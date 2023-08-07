Матчи лиги Саудовской Аравии покажут в Англии, Германии и США. Планируются трансляции всех игр «Аль-Насра» Роналду

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Англия бундеслига Германия высшая лига Австрия бизнес телевидение высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

В Англии, Германии и Австрии будут показывать матчи чемпионата Саудовской Аравии.

Стриминговая платформа DAZN ведет переговоры о приобретении прав на трансляцию игр чемпионата Саудовской Аравии и уверена, что согласует детали контракта до начала сезона, который начнется 11 августа.

Годичное соглашение предусматривает трансляции игр в Великобритании, Германии и Австрии.

Планируется показ матчей «Аль-Насра» в каждом туре. В команде выступают Криштиану Роналду, Садьо Мане, Марцело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес и Талиска.

Кроме этого, сервис покажет еще три матча других клубов в каждом туре в прямом эфире.

DAZN также провела переговоры с компанией IMG, которой поручено продавать права на зарубежное вещание и обеспечить трансляцию матчей в США и Канаде.

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Так, а что Матч ТВ спит? Отличная же лига с кучей звезд, хоть и престарелых. Все лучше чем чемпионат Беларуси, пляжный футбол или чем они там сейчас эфиры забивают?
+49
-6
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эффект Роналду)
+33
-6
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси сможет смотреть матчи Роналду.
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это че творится? Европейские ценители футбола будут наблюдать "никому не нужную лигу верблюдов"? Ну это явно Роналду устроил.
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
О и в США тоже покажут. Это чтобы Месси тоже мог посмотреть :)
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Покерный Футбол
Комментарий скрыт
Так это про любой спортивный канал (платформу) можно сказать. На задумывался об этом?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
36 стран уже права купили на показ игр арабского чемпа)
Интересно, за сколько?🤔
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люди не тупите ,с их баблом арабы могут и доплатить( а так оно и будет ) этой платформе за показ . Не занимайтесь хернёй,тут и так все понятно, бабло правит миром
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ nb8dwryv56
Эффект Роналду)
Эффект нефтедолларов..
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ нелюбитель футбола
Эффект нефтедолларов..
До Роналду чёт нефтедоллары не сильно помогали
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DAZN весьма платная платформа - 30 евро в месяц. А если купил можно смотреть все подряд, если есть силы и время. Если уж кто её покупает, то совсем не для саудо-аравийского футбола.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ MustangGT
Ну, нормально. А то "закончил карьеру", "предал футбол" и прочая чушь. "Коммерсы" то прекрасно понимают, кто в футболе настоящая суперзвезда, и "бабосики" терять не собираются. Лакмусовая бумажка современного мира - деньги. Раз "коммерсы" собираются кого-то раскручивать - значит у этого чела популярность настоящая. "Коммерсов" не обманешь, у них чуйка на деньги отшлифована веками!
Коммерсы прекрасно понимают, что в Аравии уже полно тех на кого стоит посмотреть и без Роналду. Поэтому ты хоть и мыслишь верно, но подогнал всё не под реальную причину. С одним Роналду никто бы не стал выкупать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ MustangGT
"...какую то - магию?" У Месси? Вам бы, как говорил Ручечник, романы писать.
Расскажи нам про "магию" нырялды... Это, "наверное", захватывающе?.. А на этом сайте романы свои есть... А-ха-ха-ха..😄🤭..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Крыс Пол
Роналду поделил футбольный мир на до и после
Точно! Паровоз потянул вагоны, и "коммерсы" заранее закупают позиции. И это правильно! Вдруг и остальные звезды плюнут на титулы и поедут за длинным рублем, тем более - к легендам? Что там в Европе тогда будет смотреть? Не РПЛ же?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Today I feel Qatari
О и в США тоже покажут. Это чтобы Месси тоже мог посмотреть :)
Посмотреть и посмеяться... Хе...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Через айпи тв можно будет глянуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большинство трансферов аравии по религиозным соображениям, и игроки сдавшие после 30 лет, или те кто уже скоро начнёт сдавать позиции, и 40 летний Роналду, который сейчас даже не в топ 200 атакующих футболистов мира)) и 300 арабов дворового уровня, даже в российской медиалиге помоему чуть получше уровень) вот такая очень странная бредовая сборная солянка эта Лига Аравии)) адекватным футбольным экспертам и болельщикам это не интересно .
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На закате карьеры великих можно иногда и СА посмотреть…Также как и Месси в МЛС.Время идет,а через лет 5 они карьеру завершат,смотреть на них мы больше не сможем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
У Дазна вроде ничего и нету из топового. БТ, Скай все раскупили, по Ла Лиге Премьер спортс отдельно вообще.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий