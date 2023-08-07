«Рубин» обсуждает переход Лунева. Агент вратаря считает предложенную зарплату низкой: «Если озвучу условия, все посмеются»

Теги Зенит Байер Рубин премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Андрей Лунев агенты Спорт-Экспресс Антон Смирнов агент Футбол

«Рубину» предложили подписать экс-вратаря «Зенита» и «Байера» Андрея Лунева.

По информации «СЭ», в «Рубине» сомневаются в целесообразности трансфера из-за требований Лунева по зарплате и недостатка игровой практики в «Байере».

Информацию прокомментировал агент Лунева Антон Симрнов.

– Меня забавляют формулировки наших журналистов. На рынке есть свободный агент, команда определяется с необходимостью подписания нового игрока – в данном случае вратаря – и общение может иметь место. Мы никого не навязываем.

Андрей – достаточно качественный игрок, чтобы мы его кому-то навязывали. Нас спрашивали, проявляли определенный интерес, мы общались с руководством «Рубина».

Но мы не озвучивали никаких финансовых условий. Мы сказали: если вам интересно – предлагайте. Если я озвучу условия, которые нам предложил «Рубин», думаю, все над этим посмеются.

– «Рубин» предложил больше миллиона рублей в месяц?

– Нет. Хотя даже в Первой лиге игроки казанского клуба получали больше. Все выглядит так, что непонятно, нужно ли это все «Рубину». Каких-либо опасений по здоровью или отсутствию игровой практики клуб нам не озвучивал. Тем более странно слышать такую позицию из СМИ, ведь очевидно, что она исходит именно из клуба.

Тренер вратарей Сергей Козко звонил Андрею, проявлял заинтересованность, спрашивал про финансовые условия, на что Андрей ответил: сделайте предложение сами. Мы рассмотрим.

Мы за финансовыми условиями не гонимся, нас волнуют уровень заинтересованности в Андрее и мотивация в его подписании, но мы, конечно, понимаем, какие условия у других футболистов и какая разница того, что предлагает «Рубин» Андрею с условиями сопоставимых по уровню игроков. При этом вопрос с «Рубином» на сегодня не закрыт, они продолжают думать. И мы к клубу в любом случае относимся с уважением.

– Есть ли у Андрея другие варианты?

– Есть один вариант в России, кроме «Рубина», обсуждаем. Также есть зарубежный вариант, находимся в контакте с руководством клуба. Пока решения нет, – сказал Смирнов.

После ухода из «Байера» по истечении контракта Лунев находится в статусе свободного агента. 31-летний голкипер тренируется с  «Зенитом-2».

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15 комментариев

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Я всё решить не могу. Смирнов больший дурачок или Лунёв, который всё ещё не сменил агента?
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Агент одного игрока🤷 Как же у Лунева пошла карьера под откос после начала работы с ним. Шарлатан, который доит игрока сказками.
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Ответ шатанледс 12
Я всё решить не могу. Смирнов больший дурачок или Лунёв, который всё ещё не сменил агента?
Басня о лисе и вороне.
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Дюпин в Рубине есть
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У агента какой-то компромат на Лунева? Иначе это "сотрудничество" объяснить сложно
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Лучше получить контракт на 5 лет с не очень большой зп, чтобы мог себя показать в надежде на более жирный переход, чем сидеть на попе ровно и не получать ничего. А вообще аши футболисты помимо того что тупы просто вконец обнаглевшие. Просидел 2 сезона на лавке в Германии, а теперь ему смешно. Оглянись и трезво содрогнись, парень! Ты не в том положении чтобы диктовать. В РПЛ всё меньше шальных бабок. Рубин лучше возьмёт 2-3 ФНЛщиков, чем переплатит вчерашнему хорошему вратарю.
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Андрюша, беги от этого (вырезано цензурой), иначе закончишь в медиалиге.
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В группе с футболистами если?
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Давай, ждём!)
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А чем Дюпин плох?
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Смешно когда дырки на воротах хотят получать миллионы долларов
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Мне на работе тоже меньше миллиона в месяц платят. Надо себе тоже агента, видимо
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Наверное на пальцах одной руки можно сосчитать кол-во матчей Лунева в Байере за 2 сезона.
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Пусть идёт в Рубин а то в Байере у него не каких перспектив
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Ответ Caerly
Андрюша, беги от этого (вырезано цензурой), иначе закончишь в медиалиге.
он такой же (вырезано цензурой) как и его агент. Агент представитель игрока, он обычно не говорит того, с чем игрок не согласен
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