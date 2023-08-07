15-летний футболист погиб в результате ДТП в Краснодарском крае. Грузовик выехал на встречку в запрещенном месте и столкнулся с автобусом детской команды

Теги премьер-лига Россия происшествия детский футбол Футбол

15-летний футболист погиб в результате ДТП в Краснодарском крае.

Инцидент произошел в понедельник, 7 августа, на трассе «Краснодар – Ейск» в Брюховецком районе. Микроавтобус, в котором находились игроки детской футбольной команды, столкнулся с грузовиком. 

Как сообщает «Комсомольская правда», водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу в запрещенном месте, в результате чего произошло лобовое столкновение с микроавтобусом.

«В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток 15 лет скончался в автомобиле скорой помощи», – сообщили в главном управлении МВД по Кубани.

Все подробности произошедшего в настоящее время выясняются. Известно, что спортсмены ехали из станицы Каневской на соревнования в столицу региона.

По факту ДТП следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Соболезную. Это ужасно.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вот искренни не понимаю водителей грузовиков идущих на обгон 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Какой кошмар! Соболезную всем родным.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ madaev
Комментарий скрыт
180? У тебя с башкой все нормально?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Какое горе. Примите соболезнования. Жизнь жестока🤦‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ужасная новость. Здоровья всем остальным. И соболезную родным. Надеюсь они найдут в себе силы с этим справиться..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С водителем грузовика ставлю на чёрное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
😢
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ madaev
Комментарий скрыт
Судя по всему, ехал ты по обычной трассе с ограничением в 90 км/ч (если там допускается встречный обгон и нет отбойников, то вряд ли это автомагистраль). Допустимость маневров (знаки, разметка) рассчитываются на дорогах с учётом максимальной скорости 90 км/ч, а то и меньше. 180 - это лишение прав на полгода, это в 2 раза больше допустимого максимума, и у водителя грузовика в твоём случае было на маневр ровно в раза меньше времени, чем он мог рассчитать. Поэтому это не он тебя чуть не убил, это ты чуть не повесил на него свой труп. Если сам жить не хочешь, то зачем перекладывать грех на других?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий