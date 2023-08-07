15-летний футболист погиб в результате ДТП в Краснодарском крае. Грузовик выехал на встречку в запрещенном месте и столкнулся с автобусом детской команды

15-летний футболист погиб в результате ДТП в Краснодарском крае.

Инцидент произошел в понедельник, 7 августа, на трассе «Краснодар – Ейск» в Брюховецком районе. Микроавтобус, в котором находились игроки детской футбольной команды, столкнулся с грузовиком.

Как сообщает «Комсомольская правда», водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу в запрещенном месте, в результате чего произошло лобовое столкновение с микроавтобусом.

«В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток 15 лет скончался в автомобиле скорой помощи», – сообщили в главном управлении МВД по Кубани.

Все подробности произошедшего в настоящее время выясняются. Известно, что спортсмены ехали из станицы Каневской на соревнования в столицу региона.

По факту ДТП следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.