15-летний футболист погиб в результате ДТП в Краснодарском крае. Грузовик выехал на встречку в запрещенном месте и столкнулся с автобусом детской команды
15-летний футболист погиб в результате ДТП в Краснодарском крае.
Инцидент произошел в понедельник, 7 августа, на трассе «Краснодар – Ейск» в Брюховецком районе. Микроавтобус, в котором находились игроки детской футбольной команды, столкнулся с грузовиком.
Как сообщает «Комсомольская правда», водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу в запрещенном месте, в результате чего произошло лобовое столкновение с микроавтобусом.
«В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток 15 лет скончался в автомобиле скорой помощи», – сообщили в главном управлении МВД по Кубани.
Все подробности произошедшего в настоящее время выясняются. Известно, что спортсмены ехали из станицы Каневской на соревнования в столицу региона.
По факту ДТП следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.
11 комментариев