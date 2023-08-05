«Рубин» продал более 17 тысяч билетов на игру со «Спартаком»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия болельщики Спорт-Экспресс Футбол

«Рубин» реализовал 17,5 тысячи билетов на матч 3-го тура Мир РПЛ против «Спартака».

Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Встреча пройдет в субботу, 5 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало – в 17:30 по московскому времени. 

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13 комментариев

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В сети появилось объявление о наборе людей, которые будут болеть за «Рубин» на игре со «Спартаком».

* Казань: Нужно еще 12 человек

* Адрес: &- Просп. Ямашева. 115А (Ак Барс Арена)

Что делать: Нужны люди. Которые будут кричать, махать
флагами. Болеть за Рубин. Обязательно фан айди (в гос услугах
регистрация )

Билеты на матч выдадут бесплатно.

. Начало работ: ЗАВТРА в 17:00

. Вам на руки: 235.00 р./час, минималка 2 часа

. Приоритет самозанятым
+20
0
+20
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*Продал и раздал
+8
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Ответ DeadSilence
В сети появилось объявление о наборе людей, которые будут болеть за «Рубин» на игре со «Спартаком». * Казань: Нужно еще 12 человек * Адрес: &- Просп. Ямашева. 115А (Ак Барс Арена) Что делать: Нужны люди. Которые будут кричать, махать флагами. Болеть за Рубин. Обязательно фан айди (в гос услугах регистрация ) Билеты на матч выдадут бесплатно. . Начало работ: ЗАВТРА в 17:00 . Вам на руки: 235.00 р./час, минималка 2 часа . Приоритет самозанятым
"Начало работ" )))
+5
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+5
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Это что, много? Для команды, только что вернувшейся из фнл, матч со Спартаком и 17 тыс при вместимости стадиона в 40 тыс. Наши грустные реалии, раз уже и на эти цифры говорим хорошо
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Ответ Сергей Ефимов
*Продал и раздал
это фиаско, братан
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Ответ DeadSilence
В сети появилось объявление о наборе людей, которые будут болеть за «Рубин» на игре со «Спартаком». * Казань: Нужно еще 12 человек * Адрес: &- Просп. Ямашева. 115А (Ак Барс Арена) Что делать: Нужны люди. Которые будут кричать, махать флагами. Болеть за Рубин. Обязательно фан айди (в гос услугах регистрация ) Билеты на матч выдадут бесплатно. . Начало работ: ЗАВТРА в 17:00 . Вам на руки: 235.00 р./час, минималка 2 часа . Приоритет самозанятым
Даже округлить минималку не могли, 15 руб с каждого кому то в карман
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Продал или раздавал тоже?
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Без «ошейника» на игры против Спартака почти на всех стадионах биток был. А тут даже с купленной массовкой 17 тысяч, и то больше половины наверняка болельщики Спартака.
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И все Фаны Спартака?
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Ответ Ызяя
это фиаско, братан
Почему?)
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