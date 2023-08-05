«Рубин» продал более 17 тысяч билетов на игру со «Спартаком»

«Рубин» реализовал 17,5 тысячи билетов на матч 3-го тура Мир РПЛ против «Спартака».

Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Встреча пройдет в субботу, 5 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало – в 17:30 по московскому времени.

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