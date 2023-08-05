«Рубин» продал более 17 тысяч билетов на игру со «Спартаком»
«Рубин» реализовал 17,5 тысячи билетов на матч 3-го тура Мир РПЛ против «Спартака».
Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Встреча пройдет в субботу, 5 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало – в 17:30 по московскому времени.
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* Казань: Нужно еще 12 человек
* Адрес: &- Просп. Ямашева. 115А (Ак Барс Арена)
Что делать: Нужны люди. Которые будут кричать, махать
флагами. Болеть за Рубин. Обязательно фан айди (в гос услугах
регистрация )
Билеты на матч выдадут бесплатно.
. Начало работ: ЗАВТРА в 17:00
. Вам на руки: 235.00 р./час, минималка 2 часа
. Приоритет самозанятым