Защитник «Пари НН» Стоцкий после 0:1 от «Краснодара»: «Если Юран считает, что арбитр перевернул ход игры, то я с ним согласен. Чувствовалось, что принимались несправедливые решения»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Краснодар Дмитрий Стоцкий Пари НН Артем Любимов Футбол

Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий недоволен судейством в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

— Да, мы не дожали, есть такое ощущение.

— Юран сказал, что судейство было не в сторону вашей команды.

— Если он считает, что арбитр [Артем Любимов] перевернул ход игры, то я с ним согласен. На поле чувствовалось, что принимались несправедливые решения. О судействе каждый сезон говорят и пока никто не нашел, что делать с этим. Футболисты не могут повлиять на них, не знаю.

— Цели на сезон?

— Наша цель — не болтаться в конце таблицы, как в прошлом году. Хочется закрепиться в серединке, – сказал Стоцкий.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
на ничью мы наиграли если бы не судьи
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чемпионат только начался, а сколько уже судейских ошибок и скандалов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий