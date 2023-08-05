Защитник «Пари НН» Стоцкий после 0:1 от «Краснодара»: «Если Юран считает, что арбитр перевернул ход игры, то я с ним согласен. Чувствовалось, что принимались несправедливые решения»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий недоволен судейством в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

— Да, мы не дожали, есть такое ощущение.

— сказал, что судейство было не в сторону вашей команды.

— Если он считает, что арбитр [Артем Любимов] перевернул ход игры, то я с ним согласен. На поле чувствовалось, что принимались несправедливые решения. О судействе каждый сезон говорят и пока никто не нашел, что делать с этим. Футболисты не могут повлиять на них, не знаю.

— Цели на сезон?

— Наша цель — не болтаться в конце таблицы, как в прошлом году. Хочется закрепиться в серединке, – сказал .

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