Суперкубок УЕФА Ман Сити — Севилья 16 августа — где смотреть, во сколько начало, прогноз и коэффициенты

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Официально новый европейский футбольный сезон стартует матчем за Суперкубок Европы УЕФА. В нем победитель Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» встретится с победителем Лиги Европы испанской «Севильей».

Где и когда пройдет матч Манчестер Сити — Севилья

  • Соперники будут играть в греческом городе Пирей на домашней арене «Олимпиакоса» стадионе Георгиоса Караискакиса, вмещающем более 33 тысяч зрителей.
  • Начало в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть прямую трансляцию матча

  • Трансляцию матча между «Манчестер Сити» и «Севильей» покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».
  • Начало в 21:45 по московскому времени.

Ставки и коэффициенты на «Манчестер Сити» — «Севилья»

Букмекеры считают английскую команду безоговорочным фаворитом предстоящего поединка. На победу «Манчестер Сити» букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициент 1,38. Успех испанской команды оценивается коэффициентом 8,23. Коэффициент на ничью в основное время матча — 5,25. Другие котировки пока не доступны, следите за обновлениями на сайтах букмекеров. Ближе к дате поединка появятся предложения на тотал, фору и другие ставки.

История противостояния «Манчестер Сити» — «Севилья»

Команды сыграли между собой всего четыре матча, причем в памяти остается свежим их противостояние на групповом этапе Лиги Чемпионов в 2022 году. Тогда в двух матчах «горожане» камня на камне не оставили от испанской команды. Впрочем, та должна быть им благодарна, ведь в итоге «Севилья» вылетела в Лигу Европы и в очередной раз стала победителем турнира.

В 2015 году команды также встретились между собой дважды на групповом этапе Лиги Чемпионов, и тогда «Манчестер Сити» не оставил соперникам надежды даже на ничью. Таким образом в четырех матчах у англичан четыре победы с разницей забитых и пропущенных мячей 12 – 3. Результаты всех поединков перед вами.

  • Лига Чемпионов. 02.11.2022, «Манчестер Сити» — «Севилья» — 3 : 1
  • Лига Чемпионов. 06.09.2022, «Севилья» — «Манчестер Сити» — 0 : 4
  • Лига Чемпионов. 03.11.2015, «Севилья» — «Манчестер Сити» — 1 : 3
  • Лига Чемпионов. 21.10.2015, «Манчестер Сити» — «Севилья» — 2 : 1

Предсезонные матчи соперников

Новоиспеченный победитель Лиги Чемпионов готовится к сезону в турне по Юго-восточной Азии, где команда Хосепа Гвардиолы сыграла уже три матча. Два из них в Японии против местной команды «Йокогама Ф. Маринос» и мюнхенской «Баварией». Затем «Манчестер Сити» переехал в Южную Корею и провел поединок с мадридским «Атлетико». Предлагаем вашему вниманию результаты матчей.

  • Сеул. 30.07.2023, «Манчестер Сити» — «Атлетико» — 1 : 2
  • Токио. 27.07.2023, «Бавария» — «Манчестер Сити» — 1 : 2
  • Токио. 23.07.2023, «Йокогама Ф. Маринос» — «Манчестер Сити» — 3 : 5

У «Севильи» межсезонье еще более насыщенное. Команда успела провести четыре товарищеских матча и выиграть поединок за новый трофей Кубок вызова УЕФА-КОМНЕБОЛ в матче с эквадорским «Индепендьенте дель Валье» в серии пенальти. Другие матчи победителя Лиги Европы прошли с переменным успехом, представляем вашему вниманию их результаты.

  • Товарищеский. 31.07.2023, «Кристал Пэлас» — «Севилья» — 1 : 1
  • Товарищеский. 23.07.2023, «Магдебург» — «Севилья» — 3 : 1
  • Товарищеский. 22.07.2023, «Ганза» — «Севилья» — 2 : 1
  • Кубок вызова УЕФА-КОМНЕБОЛ. 19.07.2023, «Севилья» — «Индепендьенте дель Валье» — 1 : 1 (пен. 4 : 1)
  • Товарищеский. 18.07.2023, «Севилья» — «Сеута» — 5 : 2

Из турне по Азии «Манчестер Сити» возвращаются на Туманный Альбион, где будет вести подготовку к матчу за Суперкубок Англии. У «Севильи» запланированы еще несколько товарищеских матчей, а 11 августа старт в Примере. Команда Хосе Луиса Мендилибара примет на своем поле «Валенсию».

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья»

Интрига в матче кроется не только в прежних встречах этих команд, сколько распространится ли магия «Севильи» и на «Манчестер Сити». Для англичан прошлый сезон выдался триумфальным, они выиграли практически все, что только можно за исключением английского Кубка Лиги. Андалузцев ранее они обыгрывали безоговорочно. Но дело в том, что это были матчи не имеющие решающего значения. А вот в непосредственной борьбе за трофей чаще всего «Севилье» не бывает равных. Финал Лиги Европы был совсем недавно, где испанцы в серии пенальти обыграли «Рому». В недавнем поединке за Кубок вызова УЕФА-КОМНЕБОЛ сценарий полностью повторился.

С другой стороны, «Манчестер Сити» сейчас гегемон в европейском клубном футболе. Команда голодна до трофеев. Если в Англии «горожане» из года в год доказывают свою состоятельность, то в Лиге Чемпионов они победили впервые. Была еще победа в далеком 1970 году в Кубке обладателей кубков. Поэтому за Суперкубок англичане буду играть в полную силу. Таких соперников у «Севильи» в прошлом году еще не было. Испанская команда считается специалистом по победам в Кубке УЕФА и Лиге Европы, на ее счету рекордное количество трофеев в этом турнире — семь. То есть шесть раз она уже играла в матче за Суперкубок, но победить удалось только однажды в 2005 году.

Как бы мы не восхищались магией «Севильи», в предстоящем поединке у нее шансов будет немного. Засушить игру, учитывая атакующий потенциал соперника, тоже не получится, поэтому как бы не случился разгром.

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