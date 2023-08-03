«Галатасарай» купил Демирбая у «Байера» за 3,7 млн евро. Контракт – на 3 года

Теги Байер бундеслига Германия Галатасарай высшая лига Турция трансферы Керем Демирбай Футбол

Полузащитник Керем Демирбай перешел в «Галатасарай» из «Байера».

Турецкий клуб сообщил, что заплатит 3,7 млн евро за 30-летнего игрока. 

Демирбай подписал контракт сроком на 3 сезона с зарплатой 1 млн евро в год после уплаты налогов.

Фото: twitter.com/GalatasaraySK

Керем выступал за «Байер» с 2019 года и провел за клуб 149 матчей, забил 15 голов и сделал 30 результативных передач.

Полную статистику 30-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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14 комментариев

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вот крепкий евросередняк демирбай довольствуется 1 млн. в год. откуда у этих ноунеймов захарянов и прочих пиняевых таких запросы 🤦🏼‍♀️
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Дикая трансферная кампания от Сарая
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в следующем году у жальгирисов не будет никаких шансов
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Галатасарай , судя по их трансферам, хочет выиграть Лигу Чемпионов)
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Ответ Roman
Дикая трансферная кампания от Сарая
Интересно было бы почитать Керимова. Как там относятся к таким закупкам? Вроде как клубы тоже дотационные, а после катастроф с землетрясением, тратят такие средства......
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Ответ Kanan Jarrus
вот крепкий евросередняк демирбай довольствуется 1 млн. в год. откуда у этих ноунеймов захарянов и прочих пиняевых таких запросы 🤦🏼‍♀️
А где ты увидел запросы Пиняева? Он наоборот не переходит в Зенит на жирный контракт, а ждет следующего года, чтобы уехать в Европу
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Неплохо заряжаются по составу
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Имя именем [для кого-то], но в прошедшем сезоне Демирбай сыграл мало матчей на нормальном уровне. Хороший переход, но невероятного мало
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Год контракта оставался, Байер продал, чтобы через год свободным агентом не отпускать, тем более, что уже немолод и склонен к травмам
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За такого игрока - это копейки.
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Ответ Marcus-light
Пиняевых? Он же на рублях сидит. А по сути, 1 млн евро после уплаты налогов. Что, например, во Франции - 2 млн евро до уплаты, в Англии 1.75. И Демирбай всё же защитник, они всегда зарабатывают вдвое меньше
если демирбай защитник, то пиняев - болбой
по интеллекту и чтению игры до димирбая как до луны
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Ответ Kanan Jarrus
если демирбай защитник, то пиняев - болбой по интеллекту и чтению игры до димирбая как до луны
Сравнить Демирбая и Пиняева- это сильно. Чего там Пиняев в атаке на своей позиции должен интеллектуально читать, траекторию своего бега к воротам?
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