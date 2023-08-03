«Галатасарай» купил Демирбая у «Байера» за 3,7 млн евро. Контракт – на 3 года
Полузащитник Керем Демирбай перешел в «Галатасарай» из «Байера».
Турецкий клуб сообщил, что заплатит 3,7 млн евро за 30-летнего игрока.
Демирбай подписал контракт сроком на 3 сезона с зарплатой 1 млн евро в год после уплаты налогов.
Фото: twitter.com/GalatasaraySK
Керем выступал за «Байер» с 2019 года и провел за клуб 149 матчей, забил 15 голов и сделал 30 результативных передач.
Полную статистику 30-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.
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