«Галатасарай» купил Демирбая у «Байера» за 3,7 млн евро. Контракт – на 3 года

Полузащитник Керем Демирбай перешел в «Галатасарай» из «Байера».

Турецкий клуб сообщил, что заплатит 3,7 млн евро за 30-летнего игрока.

Демирбай подписал контракт сроком на 3 сезона с зарплатой 1 млн евро в год после уплаты налогов.

Фото: twitter.com/GalatasaraySK

выступал за « » с 2019 года и провел за клуб 149 матчей, забил 15 голов и сделал 30 результативных передач.

Полную статистику 30-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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