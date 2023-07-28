«ПСЖ» продал Икарди «Галатасараю» за 10 млн евро
Мауро Икарди продан «Галатасараю».
«ПСЖ» объявил о трансфере форварда, приобретенного в 2020 году за 50+8 млн евро. Сообщалось, что за аргентинца чемпионы Турции заплатят 10 млн, а контракт с игроком будет рассчитан на три сезона.
Икарди играл за «Галатасарай» на правах аренды в прошлом сезоне и забил 22 гола за 24 игры в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
ПСЖ в глубоком минусе
Дюбуа, который недавно вызывался в сборную Франции и был одним из лучших на своей позиции в Лиге 1.
Торрейро, игрок сборной Уругвая.
Заа, топовый игрок даже по меркам АПЛ.
Актюркоглу, которого хотели многие крепкие команды топ-5.
Опытный Оливейра и Муслера.
Плюс признанные мастера - Мертенс и Икарди.
Кажется я знаю, кто может стать сенсацией предстоящей ЛЧ.