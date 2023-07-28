«ПСЖ» продал Икарди «Галатасараю» за 10 млн евро

Теги ПСЖ лига 1 Франция Галатасарай высшая лига Турция трансферы Мауро Икарди Футбол

Мауро Икарди продан «Галатасараю».

«ПСЖ» объявил о трансфере форварда, приобретенного в 2020 году за 50+8 млн евро. Сообщалось, что за аргентинца чемпионы Турции заплатят 10 млн, а контракт с игроком будет рассчитан на три сезона.

Икарди играл за «Галатасарай» на правах аренды в прошлом сезоне и забил 22 гола за 24 игры в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Дядя ТУРА
Галатасарай какую-то лютую банду собрал
+18
0
+18
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noti22
Лучший аргентинец ПСЖ всё-таки ушел из клуба этим летом, печально
+13
-5
+8
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Оленям, просьба в личку не писать!
10 лямов он точно стоит!
ПСЖ в глубоком минусе
+8
-1
+7
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Старая школа
Осталось только Жальгирис пройти в Лиге чемпионов.
+3
0
+3
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Марслан Акматалиев
Анхелиньо, которого хотели многие топ клуба.
Дюбуа, который недавно вызывался в сборную Франции и был одним из лучших на своей позиции в Лиге 1.
Торрейро, игрок сборной Уругвая.
Заа, топовый игрок даже по меркам АПЛ.
Актюркоглу, которого хотели многие крепкие команды топ-5.
Опытный Оливейра и Муслера.
Плюс признанные мастера - Мертенс и Икарди.
Кажется я знаю, кто может стать сенсацией предстоящей ЛЧ.
+1
0
+1
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Александр Штин
Ответ Не придумал...
Заньола, Торейра, заа, икарди, Торейра, Муслера. Неплохая банда
Мертенса и Анхелиньо забыл.
+1
0
+1
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Дмитрий
Люди! Следите за своими сыночками! Не позволяйте мамкам, бабкам, теткам, воспитателям/училкам на них орать, шлепать, высмеивать, принижать/унижать. Если не хотите получить вот таких раненых, как Икарди.
+1
0
+1
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Не придумал...
Заньола, Торейра, заа, икарди, Торейра, Муслера. Неплохая банда
0
0
0
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Назар Игорь
Ему только 30, если перезапустит карьеру и разведëтся с Нарой то будет играть на хорошем уровне года три-четыре. Хорошая покупка для турок.
0
0
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WhatZ
эх, погубила Ванда игрока...
+2
-2
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Иван Абланов
Ответ Дядя ТУРА
Галатасарай какую-то лютую банду собрал
как и Фенер
0
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Король Предголевых
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
10 лямов он точно стоит! ПСЖ в глубоком минусе
В последнем слове первая буква должна быть "А"
0
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Xurshid Karasu
Ответ Король Предголевых
В последнем слове первая буква должна быть "А"
аинусе?
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Не придумал...
Ответ Александр Штин
Мертенса и Анхелиньо забыл.
Да, точно.
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Михаил Зюбин
Ответ Не придумал...
Заньола, Торейра, заа, икарди, Торейра, Муслера. Неплохая банда
Не хватает только тренера Черкесова для всей этой банды.
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Мистер Громов
Ответ Назар Игорь
Ему только 30, если перезапустит карьеру и разведëтся с Нарой то будет играть на хорошем уровне года три-четыре. Хорошая покупка для турок.
Вряд ли ему стоит сейчас разводиться с Нарой, учитывая тяжесть её болезни. Ему, наоборот, стоит её поддержать.
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Yerbo
Ответ Марслан Акматалиев
Анхелиньо, которого хотели многие топ клуба. Дюбуа, который недавно вызывался в сборную Франции и был одним из лучших на своей позиции в Лиге 1. Торрейро, игрок сборной Уругвая. Заа, топовый игрок даже по меркам АПЛ. Актюркоглу, которого хотели многие крепкие команды топ-5. Опытный Оливейра и Муслера. Плюс признанные мастера - Мертенс и Икарди. Кажется я знаю, кто может стать сенсацией предстоящей ЛЧ.
не будет никакой сенсации , думаю будет обратная сенсация когда галатасарай вылетит
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