«ПСЖ» продал Икарди «Галатасараю» за 10 млн евро

Мауро Икарди продан «Галатасараю».

« » объявил о трансфере форварда, приобретенного в 2020 году за 50+8 млн евро. Сообщалось, что за аргентинца чемпионы Турции заплатят 10 млн, а контракт с игроком будет рассчитан на три сезона.

играл за « » на правах аренды в прошлом сезоне и забил 22 гола за 24 игры в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.