Заа подписал с «Галатасараем» трехлетний контракт. Зарплата вингера – 4,35 млн евро в год

Теги премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция трансферы Кристал Пэлас Уилфрид Заа деньги Футбол

Уилфрид Заа присоединился к «Галатасараю».

Турецкий клуб подписал вингера в качестве свободного агента. Контракт с ним заключен на 3 сезона, за каждый из которых футболист получит 4,35 млн евро (после уплаты налогов).

Также Заа полагается бонус за подписание договора в размере 2,33 млн евро.

Последние девять сезонов ивуариец провел в «Кристал Пэлас». В АПЛ-2022/23 на его счету 7 голов и 2 ассиста за 27 игр.

Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/GalatasaraySK

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38 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Заа надо было к саудитам идти. Зааработал бы намного больше, а заа....ся бы намного меньше)
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Caniball
Странно что его никто из СА не выхватил. По-сути з/п копеечная для них.
+28
0
+28
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Ко-ко-джамбо
Галатасарай читы какие то нашел?
+11
0
+11
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Cearvm
Ответ Caniball
Странно что его никто из СА не выхватил. По-сути з/п копеечная для них.
Да тут не из Саудовской Аравии даже, странно, что его вообще никто не купил из околотопов и средних команд из топ-5. Последний сезон у Заа средний, но с такой техникой в 30 лет еще можно играть и играть. Галатасарай - это конец, там игроки вроде Торрейры и Икарди играют, которых не реанимировать.
+10
-2
+8
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Wizzyy
Самый непонятный трансфер лета...
+5
-1
+4
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Хан Сахан
Его в Фенере болельщики ждали очень

Интересно, как его примут в следующем дерби
Хотя он просто скажет «ваши ожидания - ваши проблемы»)
+2
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digrease
Ответ Ярик01
Всего месяц назад возможно был и нужен https://www.theguardian.com/football/2023/jun/12/wilfried-zaha-reject-saudi-arabia-offer-luka-modric?CMP=share_btn_tw
Не понятно) арабы давали 30, палас - 10, а пошел к туркам на 4.
+2
0
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Ярик01
Ответ LifeStream
Заа в паласе пересидел сильно, его имя не раскручено - зачем он аравийцам?
Всего месяц назад возможно был и нужен
https://www.theguardian.com/football/2023/jun/12/wilfried-zaha-reject-saudi-arabia-offer-luka-modric?CMP=share_btn_tw
+2
0
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Caniball
Ответ Caniball
Странно что его никто из СА не выхватил. По-сути з/п копеечная для них.
Но в Стамбуле я бы тоже несколько лет пожил. Калорийный город с отличным климатом и вкусной кухней.
+8
-6
+2
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Михаил Светлов
Ответ Даниил Блуман
Ничего по лучше не мог найти???
Галатасарай топ клуб во всех отношениях. Он молится должен что туда попал.
+3
-2
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Михаил Хромаков
турки нормально так усиливаются в это ТО
+1
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Siveluz
вот как так?
+4
-3
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Ярик01
Ответ Caniball
Но в Стамбуле я бы тоже несколько лет пожил. Калорийный город с отличным климатом и вкусной кухней.
Калорийный и колоритный не муж и жена, а четыре разных человека
+2
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Zico8
Ответ группа Последний День Недели
Чем больше футболист зависит от скорости своей, тем больше чувствуется его регресс с годами. В любом случае удачи Заа. Для греческой лиги это топ приобретение.
Галатасарай не в греческой лиге выступает.
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Дмитрий Калашников
Ответ Caniball
Но в Стамбуле я бы тоже несколько лет пожил. Калорийный город с отличным климатом и вкусной кухней.
Хороший город, праада турецкий лично мне тяжёло даётся! Как и супруге русский давался в своё время! Жизнь там спокойная, но интересная!
+1
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kodgong
Ответ Caniball
Странно что его никто из СА не выхватил. По-сути з/п копеечная для них.
аравийцам нужны или громкие имена или чтобы возраст не под 30. заа 30. талантливый парень был.
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Ношу воду на тренировки
Ответ Caniball
Но в Стамбуле я бы тоже несколько лет пожил. Калорийный город с отличным климатом и вкусной кухней.
раз город Калорийный,мог уж про кухню и не уточнять:D
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-1
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Ярик01
Ответ digrease
Не понятно) арабы давали 30, палас - 10, а пошел к туркам на 4.
В Англии грязными цифры всегда, не знаю, что с клубом не срослось при продлении даже на прежних условиях
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Тюменский медвежонок
Ответ Ко-ко-джамбо
Галатасарай читы какие то нашел?
нет, просто якобы предложения из СА которые делались Заа, это были вбросы от журналистов и по факту никаких предложений и не было, поэтому Галатасарай без борьбы спокойно забрал на скромную ЗП
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Олег Расторгуев
Ответ Caniball
Странно что его никто из СА не выхватил. По-сути з/п копеечная для них.
Видимо действительно в Турцию хотел, ибо предложения от Саудитов поступали.
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Алексей Виноградов
Ответ Caniball
Но в Стамбуле я бы тоже несколько лет пожил. Калорийный город с отличным климатом и вкусной кухней.
да, 20 миллионов человек это очень много калорий.. я тоже в городах калорийнее не бывал. ;-)
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Антон Князев
Ответ _El Nino_
Ну это реально дурачок. Ладно бы на понижение зп пошел бы в Италию, или остался бы в зоне комфорта в кп с солидной зп, или хотя бы к саудитам на хороший контракт. Этот выбор со стороны вообще как ни рыба, ни мясо, ни вообще что-то внятное.
Почему понижение зп? С учетом налогов он в Пэласе намного меньше получал, на такую же или меньшую зарплату он никогда не переехал из Лондона в Стамбул. Никто бы не переехал)
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Spiker1606
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Ответ Антон Князев
Почему понижение зп? С учетом налогов он в Пэласе намного меньше получал, на такую же или меньшую зарплату он никогда не переехал из Лондона в Стамбул. Никто бы не переехал)
Ну зенитовцы же утверждают, что Малком к ним перешёл с зарплатой ниже, чем в Барселоне. В Барсе Малком получал 8 млн евро.
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Даниил Блуман
Ничего по лучше не мог найти???
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appache
наш кент из южного Лондона, получил солидную прибавку к жалованию, отдал лучшие годы серяднику
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