Заа подписал с «Галатасараем» трехлетний контракт. Зарплата вингера – 4,35 млн евро в год

Уилфрид Заа присоединился к «Галатасараю».

Турецкий клуб подписал вингера в качестве свободного агента. Контракт с ним заключен на 3 сезона, за каждый из которых футболист получит 4,35 млн евро (после уплаты налогов).

Также Заа полагается бонус за подписание договора в размере 2,33 млн евро.

Последние девять сезонов ивуариец провел в « ». В АПЛ-2022/23 на его счету 7 голов и 2 ассиста за 27 игр.

Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/GalatasaraySK