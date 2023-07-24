Заа подписал с «Галатасараем» трехлетний контракт. Зарплата вингера – 4,35 млн евро в год
Уилфрид Заа присоединился к «Галатасараю».
Турецкий клуб подписал вингера в качестве свободного агента. Контракт с ним заключен на 3 сезона, за каждый из которых футболист получит 4,35 млн евро (после уплаты налогов).
Также Заа полагается бонус за подписание договора в размере 2,33 млн евро.
Последние девять сезонов ивуариец провел в «Кристал Пэлас». В АПЛ-2022/23 на его счету 7 голов и 2 ассиста за 27 игр.
Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Интересно, как его примут в следующем дерби
Хотя он просто скажет «ваши ожидания - ваши проблемы»)
https://www.theguardian.com/football/2023/jun/12/wilfried-zaha-reject-saudi-arabia-offer-luka-modric?CMP=share_btn_tw