Д′Амброзио перешел в «Монцу», контракт – по схеме «1+1». Защитник играл за «Интер» с 2013-го
Данило Д′Амброзио нашел новую команду после ухода из «Интера» в качестве свободного агента.
Защитник заключил с «Монцей» контракт на год с опцией продления еще на сезон в случае выполнения определенных условий.
В составе «нерадзурри» за девять с половиной сезонов Д′Амброзио провел 284 игры, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Также в Милане он выиграл 5 трофеев.
Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: acmonza.com
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