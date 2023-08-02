Д′Амброзио перешел в «Монцу», контракт – по схеме «1+1». Защитник играл за «Интер» с 2013-го

Данило Д′Амброзио нашел новую команду после ухода из «Интера» в качестве свободного агента.

Защитник заключил с «Монцей» контракт на год с опцией продления еще на сезон в случае выполнения определенных условий.

В составе «нерадзурри» за девять с половиной сезонов Д′ провел 284 игры, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Также в Милане он выиграл 5 трофеев.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: acmonza.com