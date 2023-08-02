«Монако» Головина показал черную выездную форму на сезон-2023/24
«Монако» представил гостевую форму на сезон-2023/24.
Форма, разработанная компанией Kappa, выполнена в черном цвете с золотыми шрифтами.
Согласно концепции формы, черный цвет символизирует ценности «Монако» – строгость и решительность.
Позолоченная эмблема и шрифты олицетворяют наследие клуба. Кроме того, на переднюю часть футболки нанесены контуры княжества Монако.
Впервые в новом комплекте выездной формы «Монако» сыграет против «Арсенала» в товарищеском матче 2 августа.
За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Фото: asmonaco.com
Стильный чёрный цвет вывозит любые косяки дизайна (если они есть)