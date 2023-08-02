«Монако» Головина показал черную выездную форму на сезон-2023/24

«Монако» представил гостевую форму на сезон-2023/24.

Форма, разработанная компанией Kappa, выполнена в черном цвете с золотыми шрифтами.

Согласно концепции формы, черный цвет символизирует ценности «Монако» – строгость и решительность.

Позолоченная эмблема и шрифты олицетворяют наследие клуба. Кроме того, на переднюю часть футболки нанесены контуры княжества Монако.

Впервые в новом комплекте выездной формы «Монако» сыграет против «Арсенала» в товарищеском матче 2 августа.

За « » выступает российский полузащитник .

Фото: asmonaco.com