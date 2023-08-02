«Монако» Головина показал черную выездную форму на сезон-2023/24

Теги Монако лига 1 Франция игровая форма Александр Головин стиль Футбол

«Монако» представил гостевую форму на сезон-2023/24.

Форма, разработанная компанией Kappa, выполнена в черном цвете с золотыми шрифтами.

Согласно концепции формы, черный цвет символизирует ценности «Монако» – строгость и решительность.

Позолоченная эмблема и шрифты олицетворяют наследие клуба. Кроме того, на переднюю часть футболки нанесены контуры княжества Монако.

Впервые в новом комплекте выездной формы «Монако» сыграет против «Арсенала» в товарищеском матче 2 августа.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Фото: asmonaco.com

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15 комментариев

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Артём Амирджанян
Монако Головина уже представил форму, а когда представит Гавр Кузяева, Фиорентина Кокорина, Аталанта Миранчука?
+38
-1
+37
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Kobra Kobra
Ответ Даниил Алексеев
Да кто такая эта ваша Монако Головина?
Сестра Фиорентина Кокорина
+9
0
+9
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Даниил Алексеев
Да кто такая эта ваша Монако Головина?
+7
0
+7
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ID89
В черном припекает
+6
0
+6
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Вадим Сидоров
Чёрная форма не бывает плохой
Стильный чёрный цвет вывозит любые косяки дизайна (если они есть)
+4
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fidgety_heart
Мне напомнило форму Венеции пару сезонов назад. Стильно
+3
0
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Илья Добрый
Ответ Артём Амирджанян
Монако Головина уже представил форму, а когда представит Гавр Кузяева, Фиорентина Кокорина, Аталанта Миранчука?
Фиорентина и Аталанта уже представили:)
+2
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kulik13
Kappa рулит!
+1
0
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Overkiller
Один в один чёрная выездная Барсы несколько лет назад, прямо копия. Сам в такой хожу)
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Marcus-light
Хотели как Венеция, но какой-то колхоз из 90х презентация. Форма норм
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waleri
Какое место, такая и форма! Неудивительно, что Саня не горит желанием что-то менять.
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Усатый КозлоБык ©
Голове пора валить
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Кондитер
а где Головин на фото если это монако Головина ?)
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Gündoğan
А что есть какой-то другой Монако? Кроме Монако в котором играет Головин
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