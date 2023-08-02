Трент о роли вице-капитана «Ливерпуля»: «Думал, Клопп скажет, чтобы я перестал терять мяч. Приятный сюрприз, который я запомню надолго»

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер премьер-лига Англия Юрген Клопп Джордан Хендерсон Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд поделился эмоциями после назначения вице-капитаном «Ливерпуля».

Защитник стал вице-капитаном команды после ухода Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера. Основным капитаном «Ливерпуля» в сезоне-2023/24 станет Вирджил ван Дейк.

«Сначала я подумал, что [Юрген Клопп] скажет, чтобы я перестал терять мяч!

Честно говоря, это был приятный сюрприз, совсем не то, чего я ожидал. Я думал, что когда-нибудь мы поговорим об этом, но не в тот момент. Но это было нечто особенное, что я запомню надолго.

Я чувствую, что готов [сделать шаг вперед]. Я чувствую себя лидером и подаю пример в том, что делаю ежедневно. Ребята видят во мне человека, выполняющего руководящую роль, и я рад, что тренерский штаб тоже это видит.

Я хочу быть уверен, что беру на себя ответственность за то, как работает команда. Это потрясающе. На нас ложится большая ответственность за то, чтобы мы преуспели и достигли всего, чего хотим в этом сезоне.

Я приложил много усилий, чтобы достичь такого признания. В этот момент я осознал, что горжусь собой. Это заставило меня улыбнуться, я был очень счастлив – не так-то просто заставить меня улыбнуться!

Я никогда не стеснялся своих амбиций стать капитаном этого клуба, это – шаг на пути к этой цели. Это ответственность, которую я жду с нетерпением, и я не могу дождаться начала сезона», – сказал защитник «Ливерпуля».

8 комментариев

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prent
Ответ dr. cage
Клопп че только уже не делает, чтобы резче получить неустойку и поехать тренировать Дойчланд.. Никак иначе, как саботажем, его работу крайние 1.5-2 сезона не назовёшь.. И капитанство таких тюфяков, как Трент и Дивандейк как раз про это.. Ибо по авторитету и лидерским качествам они где-то между манишками и манекенами с Киркби.. Но терпильное руководство все это терпит и радуется.. Плавно перетекая из ЛЧ в ЛЕ.. На горизонте уже маячит ЛК.. Понятное дело, что в Ливерпуле уже лет 30 как приличного капитана не было.. И вообще исторически с этим проблемы.. Это почти всегда были природные лузеры.. Но тем не менее, назначение трусливого Дивандейка и бесхарактерного Трента не лезет ни в какие ворота..
Что врачи говорят?
+7
-1
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JENNINGS
Да! Barca_mania получил перманентный бан! Прощай, наш маленький друг! Скучать не будем!
+7
-2
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Тухель
Никогда не понимал прикола с Трентом. Он главная креативная сила Ливерпуля, он не особо любит обороняться, но любит обострять. Почему Трент не может играть в центре поля ближе к правому флангу, а сзади играл бы правый защитник или Ливерпуль бы начал играть в 3 ЦЗ и это никак бы не мешало связке Трент Салах на фланге.
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Homelender_666
Ответ JENNINGS
Да! Barca_mania получил перманентный бан! Прощай, наш маленький друг! Скучать не будем!
Особо не радуйся. риго через неделю-две вытащит его(
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Денис Фёдоров
Ответ prent
Что врачи говорят?
Говорят - шансов мало)
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Ненавидящий2.0
Ответ Денис Фёдоров
Говорят - шансов мало)
препаратов таких не существует, чтобы хотя бы не прогрессировало
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