Трент о роли вице-капитана «Ливерпуля»: «Думал, Клопп скажет, чтобы я перестал терять мяч. Приятный сюрприз, который я запомню надолго»

Трент Александер-Арнолд поделился эмоциями после назначения вице-капитаном «Ливерпуля».

Защитник стал вице-капитаном команды после ухода и . Основным капитаном «Ливерпуля» в сезоне-2023/24 станет .

«Сначала я подумал, что [ ] скажет, чтобы я перестал терять мяч!

Честно говоря, это был приятный сюрприз, совсем не то, чего я ожидал. Я думал, что когда-нибудь мы поговорим об этом, но не в тот момент. Но это было нечто особенное, что я запомню надолго.

Я чувствую, что готов [сделать шаг вперед]. Я чувствую себя лидером и подаю пример в том, что делаю ежедневно. Ребята видят во мне человека, выполняющего руководящую роль, и я рад, что тренерский штаб тоже это видит.

Я хочу быть уверен, что беру на себя ответственность за то, как работает команда. Это потрясающе. На нас ложится большая ответственность за то, чтобы мы преуспели и достигли всего, чего хотим в этом сезоне.

Я приложил много усилий, чтобы достичь такого признания. В этот момент я осознал, что горжусь собой. Это заставило меня улыбнуться, я был очень счастлив – не так-то просто заставить меня улыбнуться!

Я никогда не стеснялся своих амбиций стать капитаном этого клуба, это – шаг на пути к этой цели. Это ответственность, которую я жду с нетерпением, и я не могу дождаться начала сезона», – сказал защитник « ».