Дмитрий Губерниев: «России нужен сильный «Спартак». Слабый всем надоел. Если бы проиграли «Балтике», можно было бы переименовывать в «Спартак‑Калининград»
Дмитрий Губерниев заявил, что России нужен сильный «Спартак».
Команда тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Балтику» (2:1) в матче второго тура Мир РПЛ. Красно-белые выиграли обе игры в сезоне, набрав шесть очков.
«Было бы странно, если бы «Спартак» сегодня не обыграл «Балтику». Если бы москвичи проиграли, то их можно было бы переименовывать в «Спартак‑Калининград».
Надеюсь, что красно‑белые продолжат конкурировать с «Зенитом» и другими лидерами чемпионата.
Нашей стране нужен сильный «Спартак», потому что слабый уже всем надоел», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
А главное зачем эту глупую болтовню публиковать?!