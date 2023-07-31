Дмитрий Губерниев: «России нужен сильный «Спартак». Слабый всем надоел. Если бы проиграли «Балтике», можно было бы переименовывать в «Спартак‑Калининград»

Дмитрий Губерниев заявил, что России нужен сильный «Спартак».

Команда тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Балтику» (2:1) в матче второго тура Мир РПЛ. Красно-белые выиграли обе игры в сезоне, набрав шесть очков.

«Было бы странно, если бы « » сегодня не обыграл «Балтику». Если бы москвичи проиграли, то их можно было бы переименовывать в «Спартак‑Калининград».

Надеюсь, что красно‑белые продолжат конкурировать с «Зенитом» и другими лидерами чемпионата.

Нашей стране нужен сильный «Спартак», потому что слабый уже всем надоел», – сказал комментатор « » .