Дмитрий Губерниев: «России нужен сильный «Спартак». Слабый всем надоел. Если бы проиграли «Балтике», можно было бы переименовывать в «Спартак‑Калининград»

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Дмитрий Губерниев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев заявил, что России нужен сильный «Спартак».

Команда тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Балтику» (2:1) в матче второго тура Мир РПЛ. Красно-белые выиграли обе игры в сезоне, набрав шесть очков.

«Было бы странно, если бы «Спартак» сегодня не обыграл «Балтику». Если бы москвичи проиграли, то их можно было бы переименовывать в «Спартак‑Калининград».

Надеюсь, что красно‑белые продолжат конкурировать с «Зенитом» и другими лидерами чемпионата.

Нашей стране нужен сильный «Спартак», потому что слабый уже всем надоел», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

15 комментариев

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Дмитрий Агалаков
Типичный словесный понос от Губера.
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Peter Parker
За то Губерниев не нужен никому
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Дмитрий9779
Несёт какую-то хрень про Калининград,а сильные нужны все,а не только Спартак.
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Александр Олегович
А тебя переименовать В Губу Дмитриевну
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Maximus Decimus Meridius
Губерниев, катись в... биатлон!
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nCuXpalata13
Давайте Губерниева переименуем в Губошлёпова?
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Андрей Петров
Губерниев просто не понимает что несёт.Пытается пиариться на Спартаке.
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Данила Данайцев
Что ты несёшь?🤦
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Faust Doc
Типичный матч ТВ...
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андрэ
недавно посмотрел шикарную пародию на него от ОВР, теперь ржу в голосину как вижу его фамилию
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Sergio1964
А ведь правильно сказал. Разве болельщикам Спартака, да и настоящим болельщикам других команд нужен слабый Спартак? А потому на ... Умярку, Максименко, литвина в защите больше не использовать, да и на Хлусевича надо постоянно орать за такие передачи и обработку мяча, глядишь и другие персонажи задумаются. Соболеву устроить заплыв в настоящем бассейне, дав фору перед настоящей же акулой.
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Сергей Морозов
Игра в одну калитку, ну да конечно, проиграл бы ))
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LoveGreguar
Почему это недоразумение теперь болтает про футбол.
А главное зачем эту глупую болтовню публиковать?!
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Invicta Corvus
Ответ Дмитрий Агалаков
Типичный словесный понос от Губера.
РОССИЯ!!!РОССИЯ!!!РОССИЯ!!!
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