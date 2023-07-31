«Балтика» о болельщиках, облитых зеленкой: «Подтверждений причастности фанатов «Спартака» нет»

Доказательств тому, что болельщиков «Балтики» облили зеленкой фанаты «Спартака», нет.

Ранее стало известно, что болельщиков «Балтики», которые приехали поддержать команду в матче 2-го тура Мир со «Спартаком», облили зеленкой около пятизвездочного отеля Hyatt в Москве. Пострадали как минимум 10 человек.

«Клуб оказывает содействие нашим болельщикам и находится в тесном контакте с правоохранительными органами. Расследование пока не окончено.

Что касается версии о причастности фанатов « », то подтверждения этому нет. На данном этапе можно строить какие угодно версии, надо дождаться окончания расследования», – сказали в пресс-службе «Балтики».

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится сегодня на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.