«Балтика» о болельщиках, облитых зеленкой: «Подтверждений причастности фанатов «Спартака» нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия болельщики Балтика Р-Спорт Футбол

Доказательств тому, что болельщиков «Балтики» облили зеленкой фанаты «Спартака», нет.

Ранее стало известно, что болельщиков «Балтики», которые приехали поддержать команду в матче 2-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», облили зеленкой около пятизвездочного отеля Hyatt в Москве. Пострадали как минимум 10 человек.

«Клуб оказывает содействие нашим болельщикам и находится в тесном контакте с правоохранительными органами. Расследование пока не окончено.

Что касается версии о причастности фанатов «Спартака», то подтверждения этому нет. На данном этапе можно строить какие угодно версии, надо дождаться окончания расследования», – сказали в пресс-службе «Балтики».

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится сегодня на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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55 комментариев

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kokomelon
Да бред полный. Болельщики Спартака ведь спят и видят как приехать в гламурный отель и ждать болельщиков Балтики. Ищите связь случившегося у игорного бизнесмена, которого так же облили.
+79
-4
+75
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Ярик01
Я бы поискал неонацистские визитки на месте покушения, диск The Sims и томик Mein Kampf на украинском.
+49
-5
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GLASGOW
Обливание зелёнкой - это почерк МВДшных провокаторов, подментованных гопарей, но никак не фанатов.

Очередная спланированная провокация для оправдания скандального закона о Фан-айди.

Тут и думать нечего.

P.S. Ждём ещё сейчас на основе этой истории выступления пары-тройки депутатов про пользу Фан-айди. И тогда пазл будет завершён полностью.
+40
-1
+39
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bevooch
Ответ Rio de Janeiro
Мой родной Ярославль не понаслышке знает что такое "болельщики Спартака"
Весь Ярославль до сих пор зеленый ходит после последнего выезда Спартака к Шиннику?
+23
-4
+19
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Джиза
Да глупости это. Зеленкой поливают из-за политики, а не из-за футбола. Еще и у 5 звездочного отеля. Футбол тут вообще не при чем
+16
0
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nikolakovalenko@mail.ru
Опять какая-то провокация. Ну болел Зенита бы облили ещё туда-сюда, а Балтики .
+15
0
+15
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stoudemire
Ответ Rio de Janeiro
Мой родной Ярославль не понаслышке знает что такое "болельщики Спартака"
ну и болельщики Спартака не понаслышке знают, что такое ярославский ОМОН) любовь взаимная
+16
-3
+13
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Роман
> топ-менеджер калининградской игорной зоны
возможно дело в нём))
+11
0
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Мукунку хороший
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в черной
Футболке и кепке.
Флакончик зелёнки
В руках у него.
Больше не знают
О нем ничего.
+12
-1
+11
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Мукунку хороший
Ответ Назар Игорь
Модерация заработала на полные обороты, Спартак не должен быть на малейшем подозрении.
Так уже написали,что это зенитовские фанаты сотворили.. не читал разве?
+13
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Андрей <С>
Ответ kokomelon
Да бред полный. Болельщики Спартака ведь спят и видят как приехать в гламурный отель и ждать болельщиков Балтики. Ищите связь случившегося у игорного бизнесмена, которого так же облили.
Тем более болельщиков команды которая 25 лет не играла в РПЛ😅
+10
0
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GLASGOW
Руководство Балтики на данный момент ведёт себя адекватно и честно, в отличии от крикливых и истеричных горлопанов, которых хлебом не корми, дай обвинить в чём-нибудь фанатов Спартака.

Балтийцам - респект, горлопанам - презрение.
+11
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soldat2212
Фанаты такой чушью не занимаются. Ни чьи. Тем более при этом про Спартак кричать. Ну цирк же.
+6
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Кую коней
Ответ Назар Игорь
Если выяснится причастность болельщиков Спартака к этому поступку, а это очень даже возможно., как интересно запоют те кто с пеной на губах кричит о том что Спартак был, есть и будет белым и пушистым?
При чем тут Спартак вообще? Я так себе и представляю, что на совете директоров обсуждается вопрос, а как бы нам Балтику победить. И кто-то предлагает, а все поддерживают мега идею облить зеленкой каких-то левых калининградцев. Видимо тем самым футболисты Спартака должны сильно воодушевиться?
Ты провокатор, но как же обмельчали ныне провокаторы
+4
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трович
Неужели следствие ещё не обратило внимание на созвучие слов "зелёнка" и "Зеленский"?
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Мистер Уайт
С таким же успехом можно было вбросить, что болельщиков Балтики зелёнкой облил Киркоров.
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wasp00000
Там же облили каких то випов, пусть конкуркнтов трясут
+2
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McGregor
Ответ GLASGOW
Обливание зелёнкой - это почерк МВДшных провокаторов, подментованных гопарей, но никак не фанатов. Очередная спланированная провокация для оправдания скандального закона о Фан-айди. Тут и думать нечего. P.S. Ждём ещё сейчас на основе этой истории выступления пары-тройки депутатов про пользу Фан-айди. И тогда пазл будет завершён полностью.
Спланированная топорно и глупо, но это никого не волнует. Главное зафиксировать сам факт инцидента, а кто, зачем и почему: когда силовиков такие мелочи интересовали.

Даже здесь питерские перевозбудились, хотя могли бы и задуматься хоть немного.
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Лёша Васильев
По аптекам пусть шуршат,вытесняют кто скупал зелень!
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Fuji69
Ответ GLASGOW
Обливание зелёнкой - это почерк МВДшных провокаторов, подментованных гопарей, но никак не фанатов. Очередная спланированная провокация для оправдания скандального закона о Фан-айди. Тут и думать нечего. P.S. Ждём ещё сейчас на основе этой истории выступления пары-тройки депутатов про пользу Фан-айди. И тогда пазл будет завершён полностью.
Вот это похоже на правду.
+1
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владимир семенов
Ага ,они такие в кб розах обливать пришли ,или в масках трех поросят
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OldRedWhite
Ответ Ярик01
Я бы поискал неонацистские визитки на месте покушения, диск The Sims и томик Mein Kampf на украинском.
Если облили Зеленкой , то это почерк сторонников Зеленского !
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Evgeny
Ответ Rio de Janeiro
Мой родной Ярославль не понаслышке знает что такое "болельщики Спартака"
Не получилось плюсиков набрать?)
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stoudemire
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
балаболишь много друже, годков тебе не много, или нежный ты очень. конкретно в каких городах есть презрение? в большинстве своем все нормально проходит, проблемы начинаются когда местные гестаповцы начинают щемить людей еще с электричек. Ну так было в 90-е и начале 00-х.
Фанатов Спартака всегда приезжает несколько тысяч, судить по всем на примере десятка гопников, которые обдудонили тебе подьезд или залапали твою девчулю - не стоит.
Более того я тебе вот как скажу - в Ярик приезжали много болел Спартака с регионов, из Москвы обычно тысячи 2 приезжало (пара автобусов + электрички), остальное местные из Ярославля, Рыбинска, Вологды, Костромы были. Так вот они такое творили, что полиция их закрывала сразу на 15 суток. При этом у них было 0 выездов за Спартак, просто модно было тогда болеть за КБ, мамка "розу" купила на рынке вот и пришли они почувствовать себя ультрас. Только вопрос при чем тут клуб Спартак?) я вот помню как зенитовские приезжали в догазпромовскую эпоху, в трениках, бухие и обосс..е, но это же не к клубу вопрос) просто город творческий)
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Мукунку хороший
Питер.. признайтесь!
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