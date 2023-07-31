«Балтика» о болельщиках, облитых зеленкой: «Подтверждений причастности фанатов «Спартака» нет»
Доказательств тому, что болельщиков «Балтики» облили зеленкой фанаты «Спартака», нет.
Ранее стало известно, что болельщиков «Балтики», которые приехали поддержать команду в матче 2-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», облили зеленкой около пятизвездочного отеля Hyatt в Москве. Пострадали как минимум 10 человек.
«Клуб оказывает содействие нашим болельщикам и находится в тесном контакте с правоохранительными органами. Расследование пока не окончено.
Что касается версии о причастности фанатов «Спартака», то подтверждения этому нет. На данном этапе можно строить какие угодно версии, надо дождаться окончания расследования», – сказали в пресс-службе «Балтики».
Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится сегодня на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.
Очередная спланированная провокация для оправдания скандального закона о Фан-айди.
Тут и думать нечего.
P.S. Ждём ещё сейчас на основе этой истории выступления пары-тройки депутатов про пользу Фан-айди. И тогда пазл будет завершён полностью.
возможно дело в нём))
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в черной
Футболке и кепке.
Флакончик зелёнки
В руках у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Балтийцам - респект, горлопанам - презрение.
Ты провокатор, но как же обмельчали ныне провокаторы
Даже здесь питерские перевозбудились, хотя могли бы и задуматься хоть немного.
Фанатов Спартака всегда приезжает несколько тысяч, судить по всем на примере десятка гопников, которые обдудонили тебе подьезд или залапали твою девчулю - не стоит.
Более того я тебе вот как скажу - в Ярик приезжали много болел Спартака с регионов, из Москвы обычно тысячи 2 приезжало (пара автобусов + электрички), остальное местные из Ярославля, Рыбинска, Вологды, Костромы были. Так вот они такое творили, что полиция их закрывала сразу на 15 суток. При этом у них было 0 выездов за Спартак, просто модно было тогда болеть за КБ, мамка "розу" купила на рынке вот и пришли они почувствовать себя ультрас. Только вопрос при чем тут клуб Спартак?) я вот помню как зенитовские приезжали в догазпромовскую эпоху, в трениках, бухие и обосс..е, но это же не к клубу вопрос) просто город творческий)