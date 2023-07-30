«Факел» недоволен судейством против «Локо»: «Стадион приходит не на Казарцева посмотреть. Пенальти точно был в моменте с рукой в 1-м тайме»
В «Факел» прокомментировали действия арбитра Василия Казарцева.
«Факел» уступил «Локомотиву» (1:4) в матче второго тура Мир РПЛ.
– Хочу сказать, что полный стадион приходит, чтобы посмотреть не на Казарцева.
В моменте с рукой в первом тайме точно был пенальти, но у нас же не понятно, как судят в РПЛ.
– Будете ли подавать запрос в ЭСК?
– Нет, не собираемся, – сказал спортивный директор «Факела» Кирилл Котов.
Команда тренера Вадима Евсеева проиграла во второй игре подряд со старта сезона – в первом туре клуб уступил «Ростову» (1:2).
🤡
Спорно, но на первый взгляд, конечно, пенальти