«Факел» недоволен судейством против «Локо»: «Стадион приходит не на Казарцева посмотреть. Пенальти точно был в моменте с рукой в 1-м тайме»

В «Факел» прокомментировали действия арбитра Василия Казарцева.

«Факел» уступил «Локомотиву» (1:4) в матче второго тура Мир РПЛ.

– Хочу сказать, что полный стадион приходит, чтобы посмотреть не на Казарцева.

В моменте с рукой в первом тайме точно был пенальти, но у нас же не понятно, как судят в РПЛ.

– Будете ли подавать запрос в ЭСК?

– Нет, не собираемся, – сказал спортивный директор «Факела» Кирилл Котов.

Команда тренера Вадима Евсеева проиграла во второй игре подряд со старта сезона – в первом туре клуб уступил «Ростову» (1:2).