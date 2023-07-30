«Факел» недоволен судейством против «Локо»: «Стадион приходит не на Казарцева посмотреть. Пенальти точно был в моменте с рукой в 1-м тайме»

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Факел Кирилл Котов Василий Казарцев Футбол

В «Факел» прокомментировали действия арбитра Василия Казарцева.

«Факел» уступил «Локомотиву» (1:4) в матче второго тура Мир РПЛ.

– Хочу сказать, что полный стадион приходит, чтобы посмотреть не на Казарцева.

В моменте с рукой в первом тайме точно был пенальти, но у нас же не понятно, как судят в РПЛ.

– Будете ли подавать запрос в ЭСК?

– Нет, не собираемся, – сказал спортивный директор «Факела» Кирилл Котов.

Команда тренера Вадима Евсеева проиграла во второй игре подряд со старта сезона – в первом туре клуб уступил «Ростову» (1:2).

16 комментариев

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CSKAvrn
Да, братцы…это вы еще ЦСКА не смотрите похоже 😁
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llolishe
Локо победил справедливо
+9
-3
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Пикачу82
Казарцев это та еще судейская дичь! Достойный наследник Вилкова а где то даже и привзашел маэстро!
+7
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Аморалинни
Говорит, что судья ошибся, но запрос в ЭСК подавать не будет
🤡
+6
-3
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HCBV
Ответ Фут.Боль
Так подавайте в ЭСК тогда, раз недовольны. Почему не хотят? Логики не улавливаю.
А толку? Результат не изменится
+3
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pav11k
Рука вроде и в естественном положении, но отставлена и увеличивает площадь тела
Спорно, но на первый взгляд, конечно, пенальти
+7
-5
+2
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omsk1716
Безбородова бы вам на матч, он сегодня щедр на пенальти. И как обычно забыл, что он не в цирке
+1
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Егор Крид58
болельщики матча Ахмат - ЦСКА, пришли посмотреть на шоу от Безбородова)
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0
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Пикачу82
Ответ CSKAvrn
Да, братцы…это вы еще ЦСКА не смотрите похоже 😁
Даааа, там такая дичь творится что я за 25 летнюю историю футбольного боления не припомню🙈
+1
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Новый тренер ФК Спартак
цирковая лига только разгоняется, пристегнитесь вхаха
+2
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Евгений Кузнецов
у Казарцева свои правила и своя крыша, видимо)
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ezheloko
рука внизу, в естественном положении, попадание с близкого расстояния, возможности убрать руку нет, разумеется не пенальти. Больше вопросов с первым голом где Дзюба подталкивал защитника.
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Elog Da
Ответ Фут.Боль
Будет разбор эпизода и официальный ответ.
И? Результат точно не поменяется. А в динамике игры Локо мог и подсесть.
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