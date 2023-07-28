Тренер «Зальцбурга» Яйссле возглавит «Аль-Ахли». В клуб перешли Марез, Фирмино и Менди

Теги высшая лига Австрия Ред Булл Зальцбург высшая лига Саудовская Аравия Маттиас Яйссле Аль-Ахли Джидда Футбол

Маттиас Яйссле возглавит «Аль-Ахли».

35-летний специалист договорился о трехлетнем контракте с клубом из Саудовской Аравии и подписал соглашение, сообщает Фабрицио Романо.

Немец станет главным тренером команды, в которую перешли Рияд Марез, Роберто Фирмино и вратарь Эдуар Менди.

Маттиас Яйссле ранее тренировал «Ред Булл Зальцбург». Специалист возглавлял команду с 2021 года. Сегодня стало известно, что «Зальцбург» отстранил тренера из-за его желания уйти в «Аль-Ахли» за день до старта сезона.

За это время Яйссле выиграл два чемпионских титула в чемпионате Австрии, а также стал обладателем Кубка Австрии в сезоне-2021/22.

5 комментариев

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psycho
так и до Мостового доберутся
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Mikko
Молодого перспективного вместо усатого Стаса взяли)...
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