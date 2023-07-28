Мбаппе осознает, что подвел «Реал» год назад. Через 6 недель после продления контракта с «ПСЖ» «Мадриду» сообщили, что Килиан сожалеет об этом (Marca)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе чувствует, что подвел «Реал Мадрид».

В 2022 году французский нападающий отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ».

В этом году обсуждение возможности перехода Килиана Мбаппе в мадридский клуб возобновилось. Сообщается, что парижане хотят 250 миллионов евро за трансфер футболиста.

Сам Мбаппе, как отмечает Marca, осознает, что предал доверие «Реал» год назад и подвел клуб.

Отмечается, что спустя шесть недель после продления контракта, которое произошло в мае 2022 года, со стороны игрока «Реалу» сообщили, что Мбаппе сожалеет о своих действиях.

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89 комментариев

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PokaNeBatya
новости про Мбаппе уже о чувствах пошли)
+88
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+87
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ PokaNeBatya
новости про Мбаппе уже о чувствах пошли)
Их скоро придётся подавать под саундтрек из "Санта-Барбары" или "Дикого Ангела"🤓
"Серия 115-я: Мбаппегрос осознал, что предал доверие Ивореала, но не хочет разрушать эти отношения"😭
+34
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+30
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Hala Madrid
Ответ Barca_mania
это как жена которая наставила рога мужу, но он её раз за разом прощает, потому что она осознала ошибку:)
Ребята, самое забавное это как видеть фанатов спотифая как они утешают друг друга 😂 зная что Мбаппе у нас, ну как их не жалеть?😂
+19
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Алексей Лукьянов
Короче маленький мальчик он ещё
+12
-2
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Barca_mania
Бета Реал: прощает предательства Мбаппе и готов отдать 250 млн Гигачад Барса: отказывается от Мбаппе сразу же после первых слухов
хахахахахаха, как будто барса претендовала
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
ну если не веришь мне то попробуй в футбольном менеджере сделать симуляцию сезона и увидишь, что я прав, насчёт результатов Барсы
Новый уровень аргументации: симуляция в футбольном менеджере😂😂😂
Я никогда не перестану угорать над этим типом😂😂😂
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Barca_mania
он бы помешал нам сделать требл 2023-24. мог плохо повлиять на раздевалку
мужик, ты мне год назад говорил что барса разгромит Баварию в ЛЧ. как я могу тебе доверять?
+5
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
он бы помешал нам сделать требл 2023-24. мог плохо повлиять на раздевалку
А, уже Мбаппе не стоит переходить в «Барсу»
Как же твоё мнение быстро меняется, так смешно за этим наблюдать
Куда угодно, но не в «Реал» )))
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Дядя Артем
Ответ Barca_mania
это как жена которая наставила рога мужу, но он её раз за разом прощает, потому что она осознала ошибку:)
сказали фанаты бабсы
+4
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Алексей Лукьянов
Ответ Шамиль Агарагимов
а ты большой
я да,а ты походу с Мбаппе в одном садике был
+5
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
а мы то что, нам предлагали Мбаппе мы от него отказались
У «Барселоны» нет денег даже на з/п Мбаппе, какой ещё трансфер?
+3
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+3
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Hala Madrid
Ответ Barca_mania
а мы то что, нам предлагали Мбаппе мы от него отказались
Вахаахахааххахахахахаххахахахахахахахахаххах🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂врача мне срочно пхахахахаха😂😂😂😂
+3
0
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Радость Ди Мария
Ответ Alexey Smirnov
Ну оооочень хочется в Мадрид уже в этом сезоне 😏 Чем же ты раньше думал? Панцирем? 🤔
Там мама за него думает.
+3
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f0rmoceft
Вероятно переход неизбежен.
Уже пошли сообщения о сожалении, значит пытаются настроить обозленных болельщиков на сторону игрока.
+2
0
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Alexey Smirnov
Ну оооочень хочется в Мадрид уже в этом сезоне 😏 Чем же ты раньше думал? Панцирем? 🤔
+2
0
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Hala Madrid
Ответ Barca_mania
он бы помешал нам сделать требл 2023-24. мог плохо повлиять на раздевалку
Все кароче понятно с вами😂 вы просто без выхода говорите так какой требл?😂 иди учи гимн ЛЕ там даже не уровень 😂
+2
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Шамиль Агарагимов
Ответ PokaNeBatya
новости про Мбаппе уже о чувствах пошли)
ага
+3
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FINT\REDONDO
Ответ Barca_mania
ну если не веришь мне то попробуй в футбольном менеджере сделать симуляцию сезона и увидишь, что я прав, насчёт результатов Барсы
Ахахахаха, это пять.)) уровень аргументации - Барса_мания.)))
+2
0
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FINT\REDONDO
Ответ Barca_mania
он бы помешал нам сделать требл 2023-24. мог плохо повлиять на раздевалку
Требл для борселоны - это третье месте в группе в ЛЧ?
+2
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PokaNeBatya
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Их скоро придётся подавать под саундтрек из "Санта-Барбары" или "Дикого Ангела"🤓 "Серия 115-я: Мбаппегрос осознал, что предал доверие Ивореала, но не хочет разрушать эти отношения"😭
нихрена себе ты рейтинг за год набил
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Hala Madrid
Ответ Pakazs
Очень стойкое желание, чтоб этот парень провалился в Мадриде. Хорошая карма будет и для него, и для клуба
Дааа, много чего видел. Нуу так утешать себя? Это же надо так додуматься))
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Fan de PSG depuis 2002
Пусть уходит из нашего клуба.
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Hala Madrid
Ответ Muhammad Juraev
Реал и его болельщики понимают, что предали себя и своё слово, но пока не признают 😂
Реал и его болельщики понимают, что какой то узбек не может их троллит))
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ArnoNeputevy
Ему 24 года, но он маменькин сынок, как будто ему 2 года. Об этом он не сожалеет?
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
пфф, мне все равно куда он перейдет, просто я обладаю той информацией от моих источников, о котором никто не знает. Поэтому я заранее знаю, что трансфера в реал этим летом не будет
А, уже всё равно? Просто позавчера было не всё равно )))
Ахаха Смотрите какой важный школьник😂😂😂
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