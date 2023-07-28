Мбаппе осознает, что подвел «Реал» год назад. Через 6 недель после продления контракта с «ПСЖ» «Мадриду» сообщили, что Килиан сожалеет об этом (Marca)
Килиан Мбаппе чувствует, что подвел «Реал Мадрид».
В 2022 году французский нападающий отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ».
В этом году обсуждение возможности перехода Килиана Мбаппе в мадридский клуб возобновилось. Сообщается, что парижане хотят 250 миллионов евро за трансфер футболиста.
Сам Мбаппе, как отмечает Marca, осознает, что предал доверие «Реал» год назад и подвел клуб.
Отмечается, что спустя шесть недель после продления контракта, которое произошло в мае 2022 года, со стороны игрока «Реалу» сообщили, что Мбаппе сожалеет о своих действиях.
"Серия 115-я: Мбаппегрос осознал, что предал доверие Ивореала, но не хочет разрушать эти отношения"😭
Я никогда не перестану угорать над этим типом😂😂😂
Как же твоё мнение быстро меняется, так смешно за этим наблюдать
Куда угодно, но не в «Реал» )))
Уже пошли сообщения о сожалении, значит пытаются настроить обозленных болельщиков на сторону игрока.
Ахаха Смотрите какой важный школьник😂😂😂