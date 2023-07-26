Семак про Эраковича: «Зенит» хотел его год назад приобрести – была высокая цена, сейчас – справедливая. Про аренду не слышал – нам важен игрок»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Родригао Страхиня Эракович Футбол

Сергей Семак ответил на вопрос о переходе Страхини Эраковича в «Зенит».

– «Зенит» приобрел Страхиню Эраковича, причем согласно новостям он должен был провести год в аренде в «Црвене Звезде». Действительно ли рассматривался такой вариант и связана ли его покупка с тем, что может быть восстановление Родригао затягивается?

– Конечно, мы в течение двух лет наблюдаем за ним. Даже год назад мы хотели его приобрести, но цена была очень высокая за него выставлена.

В этом году, думаю, абсолютно справедливая и хорошая цена для такого игрока. Не сомневаюсь, что он нам поможет.

Уровень этого игрока мы прекрасно знаем. Он может играть и центральным защитником, и в тройке, и даже правого защитника.

Для нас это прекрасная опция, когда игрок может использоваться на нескольких позициях. Это быстрый и цепкий футболист, который хорошо играет один в один.

Для нас очень важно это, много матчей мы контролируем мяч, играем очень высоко, и нужны нам защитники, которые хорошо могут играть один в один. Он как раз из таких защитников.

По поводу Родригао – посмотрим. Повторюсь: мы можем исходя из состояния игроков изменить схему – можем в три защитника играть, если они будут смотреться прекрасно.

Можем поменять схему и использовать тех игроков, которые на сегодняшний день будут выглядеть хорошо. Родригао пока нет.

Естественно, для нас это очень хорошее приобретение.

Аренда? Про это я вообще не слышал, только из новостей. Первый раз слышу, потому что нам сейчас очень важен игрок на этой позиции, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

2 комментария

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igls54
Вот тебе раз - а заремовцы утверждают, что Зенит обнес Спартак
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