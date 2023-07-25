Фонд «Ветер Добрых Перемен» в Самаре провел седьмой этап турнира для детей

22 июля 2023 года в Костроме на стадионе «Урожай» состоялся седьмой этап детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей». В этом турнире принимали участие воспитанники детских домов Костромской области, дети из неполных семей, подростки с ограниченными возможностями, а также дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Восемь детских команд вышли на футбольное поле чтобы побороться за путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года.

В официальной церемонии открытия турнира приняли участие губернатор Костромской области Сергей Ситников, председатель попечительского совета БФ «Ветер Добрых

Перемен» Денис Игнатов, легендарный футбольный тренер Олег Романцев, руководитель управления по связям с общественностью ПАО «Совкомбанк» Антон Запольский, а также звезды футбола Евгений Алдонин, Ринат Дасаев и Вагиз Хидиятуллин.

По итогам турнира победу одержала команда «Молния», которая в финале обыграла команду «Крутые перцы» со счетом 5-1. Третье место заняла команда «Форсаж». Дети с ограниченными возможностями здоровья сыграли «Звездный матч» против команды известных спортсменов и политиков. После завершения «Звездного матча» состоялся гала-матч между командами детей и командой звезд российского футбола. Победила дружба со счетом 4-4.

После гала-матча состоялась торжественная церемония награждения. Игроки каждой команды получили на память дипломы, медали, индивидуальные подарки и фотокарточки с автографами футболистов-участников турнира.

Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.