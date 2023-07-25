Фонд «Ветер Добрых Перемен» в Самаре провел седьмой этап турнира для детей

Теги детский футбол натив Футбол

22 июля 2023 года в Костроме на стадионе «Урожай» состоялся седьмой этап детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей». В этом турнире принимали участие воспитанники детских домов Костромской области, дети из неполных семей, подростки с ограниченными возможностями, а также дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Восемь детских команд вышли на футбольное поле чтобы побороться за путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года.
В официальной церемонии открытия турнира приняли участие губернатор Костромской области Сергей Ситников, председатель попечительского совета БФ «Ветер Добрых
Перемен» Денис Игнатов, легендарный футбольный тренер Олег Романцев, руководитель управления по связям с общественностью ПАО «Совкомбанк» Антон Запольский, а также звезды футбола Евгений Алдонин, Ринат Дасаев и Вагиз Хидиятуллин.

По итогам турнира победу одержала команда «Молния», которая в финале обыграла команду «Крутые перцы» со счетом 5-1. Третье место заняла команда «Форсаж». Дети с ограниченными возможностями здоровья сыграли «Звездный матч» против команды известных спортсменов и политиков. После завершения «Звездного матча» состоялся гала-матч между командами детей и командой звезд российского футбола. Победила дружба со счетом 4-4.

После гала-матча состоялась торжественная церемония награждения. Игроки каждой команды получили на память дипломы, медали, индивидуальные подарки и фотокарточки с автографами футболистов-участников турнира.

Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.

Опубликовал Sports.ru

Читайте новости футбола в любимой соцсети

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий