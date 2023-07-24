Абдуллина перейдет из «Челси» в «Париж» на правах аренды. Футболистка хочет получать больше игрового времени (Иван Карпов)

Футболистка сборной России Алсу Абдуллина покинет «Челси».

По данным инсайдера Ивана Карпова, Абдуллина перейдет на правах аренды в « ».

В сезоне-2022/23 полузащитница провела за «Челси» лишь 115 минут в 6 матчах и хочет получать больше игровой практики.

Отметим, что женская команда «Парижа» становилась чемпионом Франции 6 раз.

В минувшем сезоне в составе « » во 2-й раз подряд выиграла Кубок Англии.