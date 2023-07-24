Абдуллина перейдет из «Челси» в «Париж» на правах аренды. Футболистка хочет получать больше игрового времени (Иван Карпов)

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Футболистка сборной России Алсу Абдуллина покинет «Челси».

По данным инсайдера Ивана Карпова, Абдуллина перейдет на правах аренды в «Париж».

В сезоне-2022/23 полузащитница провела за «Челси» лишь 115 минут в 6 матчах и хочет получать больше игровой практики.

Отметим, что женская команда «Парижа» становилась чемпионом Франции 6 раз.

В минувшем сезоне Абдуллина в составе «Челси» во 2-й раз подряд выиграла Кубок Англии.

4 комментария

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alexus-1990
замена Мбаппе
+4
0
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Вот она замена Мбаппе
+2
0
+2
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Имя Фамилия
При чём тут ПСЖ?
+1
0
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Имя Фамилия
При чём тут ПСЖ?
Париж ведь
0
0
0
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