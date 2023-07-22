Кассьерра первым набрал 10+ очков в сезоне Fantasy благодаря дублю «Пари НН». Он капитан у 0,4% игроков

Теги Зенит премьер-лига Россия fantasy Вячеслав Караваев Матео Кассьерра Футбол

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра получил 11 очков в фэнтези-турнире РПЛ за первый тур.

Колумбиец сделал дубль в ворота «Пари НН» (+4 очка за каждый мяч), вышел в основе и провел на поле все 90 минут (+3 очка). Таким образом, Кассьерра первым в новом сезоне РПЛ набрал двузначное количество фэнтези-очков.

Зенитовский нападающий в составах у 3,79% фэнтези-менеджеров, капитаном его сделали 0,4% – 65 игроков.

За весь прошлый сезон Кассьерра набрал 69 очков, у него не было матчей более чем с 5 баллами. В РПЛ-2022/23 Матео был среди самых дорогих игроков лиги (8,5), в новом сезоне он стоит 8.

Кроме того, защитник Вячеслав Караваев благодаря 60+ минутам на поле (+2), сухому матчу (+4) и голевой передаче (+2) набрал девять очков.

2 комментария

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Зелёный гопник
Матео красавчик 👌🏻🔥
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90 вопросов к спортс ру...забьет ли Кассьерра 3 мяча за 29 туров?
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