У Месси победный гол в дебюте за «Интер Майами», возвращение РПЛ, Мбаппе выставлен на трансфер, Ротенберг – тренер СКА еще на 5 лет, Доннарумму ограбили в доме в Париже и другие новости

1. Новый сезон Мир РПЛ стартовал! «Краснодар» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Джон Кордоба забил первый гол сезона, а Федор Смолов стал 6-м бомбардиром в истории чемпионата России, опередив Романа Павлюченко. Игру посетили 9612 зрителей, причины низкой посещаемости по версии гендиректора москвичей – пятница и Fan ID.

2. Бомба от «ПСЖ»: клуб исключил Мбаппе из заявки на турне по Японии и выставил на трансфер, потому что Килиан якобы договорился с «Реалом» о переходе в 2024-м! Более того, форварда могут отстранить до осени, если он не уйдет сейчас и не продлит контракт. Теперь «ПСЖ» считает Мбаппе предателем. Похоже, про контракт на миллиард евро можно забыть.

3. Роман Ротенберг продлил контракт со СКА как главный тренер на 5 лет. Он оставил пост гендиректора клуба. Специалист заявил: «Такой кредит доверия – прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную команду победителей».

4. Лионель Месси забил победный гол ударом со штрафного в дебютном матче за «Интер Майами». Аргентинец вышел на замену на 54-й минуте в рамках Leagues Cup против «Крус Асуль» (2:1) и отличился на 94-й. Серджи Бускетс также провел первый матч за клуб МЛС.

5. Вратаря «ПСЖ» Доннарумму и его жену связали и ограбили в доме в Париже. Джанлуиджи ударили по голове и вместе с женой держали под дулом пистолета, пока выносили украшения, сумки и часы. Ущерб оценивают в 500 тысяч евро.

6. Правительство Волгоградской области подало в суд на Елену Исинбаеву из-за долгов за парковку, задолженность – 27 400 рублей.

7. Трансферные новости. «Фламенго» может купить Вендела и Клаудиньо за 40 млн евро, если продаст Франсу «Челси» или «Кристал Пэлас». «Васко да Гама» предложил ЦСКА 4+1 млн евро за 50% прав на Карраскаля. «Зенит» и ЦСКА предложили 5 млн евро за защитника «Галатасарая» Бардакчи, утверждает Hurriet. Кейн уведомил «Тоттенхэм», что не продлит контракт, «шпоры» продолжают переговоры с «Баварией». «Милан» близок к покупке Чуквуэзе и Окафора, за вингера «Вильярреала» заплатят 25-28 млн евро, за форварда «Зальцбурга» – 13-15 млн. 45-летний Буффон склоняется к завершению карьеры.

8. Экс-арбитр Джюнейт Чакыр вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

9. Менеджер Макгрегора сообщил, что Конор планирует вернуться в октагон в 2024 году.

10. Ян Непомнящий заявил о нежелании выступать за сборную России из-за отношений с Федерацией шахмат России.

11. Казахстан и Узбекистан хотят провести чемпионат мира в 2034 году.

12. Четырехкратный участник Матча всех звезд Кемба Уокер перешел в «Монако».

13. Польша и Финляндия лишены права проведения молодежных чемпионатов мира по борьбе из-за невыдачи виз участникам.

14. Слуцкий и Генич поспорили на новый айфон на чемпиона РПЛ-2023/24. Тренер ставит на «Зенит», комментатор – против.

15. Проект матча на Луне в 2035 году представлен учеными. Правила: мяч – губчатый и в 1,5 раза больше земного, судьи – голограммы, столкновения и игра головой запрещены.

Цитаты дня.

Алина Загитова о прыжках фигуристов: «Не знаю, как это у нас получается – пытаемся быстро сгруппироваться, и притяжение нашей земли работает»

Ким Мин Чжэ о службе в Корее: «Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать – так нас воспитывали. Я стрелял, маршировал, похудел на 4 кг»

Агент Тюкавина: «Кузяев для нас не пример. Костя не поедет играть за еду, на зарплату в 10 раз меньше»

Ильзат Ахметов: «Религия – одна из основ моей жизни, мы должны жить ради Всевышнего и уповать на него. Надо всегда благодарить его за все, что имеешь»

Ирина Винер: «Исинбаева сказала, что она человек мира, значит, выбрала такой путь. Кто-то хочет быть патриотом своей страны, а кто-то – человеком мира»

«Для русских игроков свободное время подразумевает водку, пиво тоже пьют. В странах бывшего СССР командами управляют угрозами». Лаакконен об игре в России

Алана Мамаева об алиментах от Павла: «10 тысяч рублей даже на стоматолога не хватит»