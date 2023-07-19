Обамеянг согласился перейти в «Марсель». «Челси» отпустит форварда бесплатно
«Марсель» согласовал трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга из «Челси».
До данным инсайдера Фабрицио Романо, Обамеянг согласился на переход в «Марсель» и подпишет контракт до 2026 года. «Челси» отпустит форварда бесплатно.
Сообщается, что Обамеянг прибудет в Марсель в среду вечером и пройдет медобследование в четверг.
В АПЛ-2022/23 Обамеянг провел 15 матчей и забил 1 мяч. Его подробная статистика доступна здесь.
Это хорошо, что в руководстве за голову взялись и слили почти весь балласт, но теперь Челси нужно усиление.