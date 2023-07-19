Обамеянг согласился перейти в «Марсель». «Челси» отпустит форварда бесплатно

Теги Марсель Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

«Марсель» согласовал трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга из «Челси».

До данным инсайдера Фабрицио Романо, Обамеянг согласился на переход в «Марсель» и подпишет контракт до 2026 года. «Челси» отпустит форварда бесплатно.

Сообщается, что Обамеянг прибудет в Марсель в среду вечером и пройдет медобследование в четверг.

В АПЛ-2022/23 Обамеянг провел 15 матчей и забил 1 мяч. Его подробная статистика доступна здесь.

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Для такого события необходимо белое Пежо, дабы выкатить Обаму прямо на Велодром
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Поречкин
Ответ Крыс Пол
Для такого события необходимо белое Пежо, дабы выкатить Обаму прямо на Велодром
Хорошая отсылка)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Челси шикарно проводит трансферную компанию. Еще даже не август, а они большинство шлака скинули. Еще бы Зиеша куда то деть и возможно Хадсона-Одои, но как минимум по бриту предложения есть и его продажа дело времени.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Jonny Babka
Боули практически за бесплатно распродает хороших игроков
Во-первых, не практически, а бесплатно, а, во-вторых, Обама как хороший игрок давно кончился
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
здравия желаю
Разгружают зарплатную ведомость
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Ответ Jonny Babka
Боули практически за бесплатно распродает хороших игроков
Это кого например :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карма такая карма
С учетом всех обстоятельств получилось бы вполне хорошо. Попутного ветра.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Артём Ларсон
к Тухелю все вопросы
Вопросы все равно к Боэли, который в таком случае взял игрока под тренера, с которым не хотел работать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ферзь на р1
Для Марселя это бомбовое усиление конечно
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Кондогбиа, Лоди теперь и Обаменьянг, неплохая банда собирается в Марселе, вполне по силам будет побороться за место в Лиге Чемпионов или со следующего сезона Лига 1 выпадает из 5-ки лучших клубов Европы и количество мест сокращается, кто в теме?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
а ведь останься в арсенале мог бы продолжать хорошо играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Профессор из Кобхэма
Из-за высокой зарплаты пришлось идти на уступки и отпускать бесплатно.
Это хорошо, что в руководстве за голову взялись и слили почти весь балласт, но теперь Челси нужно усиление.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
Обама там накидает в лиге думаю минимум десяточку голов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ Ферзь на р1
Для Марселя это бомбовое усиление конечно
Неизвестно в какой форме после синей помойки, но в Барселоне и Арсенале был отличным напом
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Ларсон
Ответ BARCA_10
взять бесплатно у Арсенала и отдать за 12 в Челси уже был хорошим трансфером)
ну для дергателей рычагов 12 млн, это целое состояние
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko [Ars]
в Марсель постоянно переходят действующие и экс-игроки Арсенала : Обама, Санчес, Гендузи, Колашинац, Нуну Тавареш, Салиба
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jonny Babka
Ответ Акира_1
Во-первых, не практически, а бесплатно, а, во-вторых, Обама как хороший игрок давно кончился
Почему кончился ,за последние годы ему и шансов нормальных не давали.В той же Барселоне когда выходил в старте был полезен и забивал .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Ларсон
Ответ Jonny Babka
Да всех кто не нужен они готовы продать за копейки.Пулишич за жалкие 20 млн ушел в Милан,можно было его более грамотно продать кому нибудь в АПЛ за 35-40,но им плевать за сколько продавать.
В твоих фантазиях его можно было за 40 продать? Потому что в реальности, в АПЛ его никто и не за сколько покупать не собирался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agamyrat Agamyradow
хорошие новости
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий