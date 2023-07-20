«Борнмут» купил 19-летнего защитника сборной Венгрии Керкеза у АЗ за 18 млн евро

Теги высшая лига Нидерланды премьер-лига Англия сборная Венгрии по футболу трансферы АЗ Борнмут Милош Керкез Футбол

«Борнмут» купил 19-летнего защитника сборной Венгрии Милоша Керкеза у АЗ.

По данным NH Nieuws, сумма сделки составляет 18 миллионов евро. 

В минувшем сезоне футболист провел за клуб 33 матча в чемпионате Нидерландов. В его активе 3 забитых мяча и 1 голевая передача. 

Игрок родился в Сербии, но принял спортивное гражданство Венгрии во время выступлений за клуб «Дьор». Также он поиграл за молодежную команду «Милана». 

«Мы рады объявить о подписании контракта с Милошем. Это талантливый молодой игрок с большим потенциалом. 

За ним следил ряд клубов из разных стран Европы, но он решил присоединиться к нам, узнав о наших планах на будущее и амбициях», – сказал директор «Борнмута» Нил Блэйк.

Фото: сайт «Борнмута»

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Ответ 16TH STATE
У Борнмута интересные трансферы с прицелом на молодежь: Керкез, Уаттара, Хамед Траоре, Забарный. Хоть и О’Нила убрали некрасиво, но Андони Ираола очень перспективный тренер, буду наблюдать за ними в этом сезоне
с такой зеленой молодежью можно с треском в шип отправиться
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad Good
Керкеза - Забарний, как один Тьяго Силва по годам. Молодая защита намечается у вишен!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
Увели у Лацио)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
16TH STATE
У Борнмута интересные трансферы с прицелом на молодежь: Керкез, Уаттара, Хамед Траоре, Забарный. Хоть и О’Нила убрали некрасиво, но Андони Ираола очень перспективный тренер, буду наблюдать за ними в этом сезоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий