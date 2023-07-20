«Борнмут» купил 19-летнего защитника сборной Венгрии Керкеза у АЗ за 18 млн евро
«Борнмут» купил 19-летнего защитника сборной Венгрии Милоша Керкеза у АЗ.
По данным NH Nieuws, сумма сделки составляет 18 миллионов евро.
В минувшем сезоне футболист провел за клуб 33 матча в чемпионате Нидерландов. В его активе 3 забитых мяча и 1 голевая передача.
Игрок родился в Сербии, но принял спортивное гражданство Венгрии во время выступлений за клуб «Дьор». Также он поиграл за молодежную команду «Милана».
«Мы рады объявить о подписании контракта с Милошем. Это талантливый молодой игрок с большим потенциалом.
За ним следил ряд клубов из разных стран Европы, но он решил присоединиться к нам, узнав о наших планах на будущее и амбициях», – сказал директор «Борнмута» Нил Блэйк.
Фото: сайт «Борнмута»
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