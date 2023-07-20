Кирилл Маляров о просмотре в «Дженоа» в 2016-м: «Русские считаются в Серии А легионерами. В клубе предпочли взять игрока из Африки»

Экс-защитник «Динамо» Кирилл Маляров рассказал о просмотре в «Дженоа» в 2016 году.

— Орещук рассказал про возможность съездить туда во время перерыва на сборные. Я был готов ехать куда угодно. Сначала меня посмотрели в дублирующем составе. Там был 15-летний — с ним в прошлом сезоне играл в «Торино» Миранчук. В Генуе он тогда был самый крутой и, глядя на меня, наверное, думал: что за парень здесь тренируется? Невзлюбил меня, короче.

— В чем это проявлялось?

— Когда оказывался со мной в квадратах, пытался сыграть жестко. А когда в товарищеской игре забил, что-то мне начал показывать. У Миранчука надо спросить, чем я Пеллегри не угодил (смеется).

В тренировках «Дженоа» я запомнил бешеное упражнение: четыре на четыре на все поле. Сначала одни атакуют, потом другие — и так пять минут. Очень тяжело. Так два-три дня я потренировался с дублем, потом провел полчаса в двусторонке с основой под руководством Юрича.

Очень хорошо отбирал, играя на фланге с Лаксальтом, помню еще Джованни Симеоне. Вроде я «Дженоа» понравился.

— Так почему не задержался?

— Положение у «Дженоа» было тяжелым. Даже Юрича увольняли, а через пару месяцев возвращали. В общем, не до меня было. А мы, русские, считаемся в Серии А легионерами — наверное, в « » предпочли взять какого-то игрока из Африки, – сказал игрок «Балтики».