Кейта травмировался на разминке перед товарищеским матчем «Вердера». Экс-хавбек «Ливерпуля» выбыл на несколько недель

Теги Вердер Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия травмы Наби Кейта Здоровье Футбол

Наби Кейта пропустит несколько недель из-за травмы.

Полузащитник «Вердера», перешедший этим летом из «Ливерпуля», получил травму приводящих мышц во время разминки перед товарищеским матчем с «Ольденбургом». Восстановление полузащитника займет несколько недель.

В сезоне-2022/23 Кейта провел за «Ливерпуль» лишь 8 матчей в АПЛ. Подробная статистика 28-летнего полузащитника доступна здесь.

10 комментариев

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Эдвард Джеймс Кенуэй
Абу Диаби, ты ли это?
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Lord Baium
Кста, самое смешное в Кейта, что когда он выходил на поле раз в год и раз в два года забивал гол, то он такое лицо делал, будто такие банки на спокухе кладет каждый матч, а Ибрагимович курит в сторонке.

Из всех хрусталей последних лет было жалко только Старриджа. Он выходил и давал результат. Вот он реальный талант.
+4
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Buba
Скоро во сне будет травмироваться.
+6
-3
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Подкат Пенальтьевич
Держит марку
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Ман Сити
Легенда проекта
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Jeicob Harlon
Карлос Эдуардо нервно курит в инвалидной коляске
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Дмитрий Джи
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Абу Диаби, ты ли это?
вообще это его племянник 🤷‍♂️
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