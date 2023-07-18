Кейта травмировался на разминке перед товарищеским матчем «Вердера». Экс-хавбек «Ливерпуля» выбыл на несколько недель
Наби Кейта пропустит несколько недель из-за травмы.
Полузащитник «Вердера», перешедший этим летом из «Ливерпуля», получил травму приводящих мышц во время разминки перед товарищеским матчем с «Ольденбургом». Восстановление полузащитника займет несколько недель.
В сезоне-2022/23 Кейта провел за «Ливерпуль» лишь 8 матчей в АПЛ. Подробная статистика 28-летнего полузащитника доступна здесь.
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