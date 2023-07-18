Кейта травмировался на разминке перед товарищеским матчем «Вердера». Экс-хавбек «Ливерпуля» выбыл на несколько недель

Наби Кейта пропустит несколько недель из-за травмы.

Полузащитник « », перешедший этим летом из « », получил травму приводящих мышц во время разминки перед товарищеским матчем с «Ольденбургом». Восстановление полузащитника займет несколько недель.

В сезоне-2022/23 провел за «Ливерпуль» лишь 8 матчей в . Подробная статистика 28-летнего полузащитника доступна здесь.