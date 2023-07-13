Защитник «Ноттингема» Тоффоло обвинен в 375 нарушениях регламента о ставках. Он должен ответить до 19 июля

Теги премьер-лига Англия Норвич Сити Ноттингем Форест Ставки на спорт Харри Тоффоло Ставки на футбол Футбол

Защитник «Ноттингем Форест» Харри Тоффоло обвинен в нарушении регламента о ставках.

Как утверждает Футбольная ассоциация Англии (FA), Тоффоло совершил 375 нарушений в период с января 2014 года по март 2017 года. В тот период защитник числился в составе «Норвич Сити».

Харри Тоффоло должен ответить на обвинения до 19 июля.

Ранее за нарушения регламента о ставках на 8 месяцев был отстранен форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни. Было подтверждено 232 случая нарушения правил с его стороны.

2 комментария

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Александр Колосов
Даже если не все эпизоды докажут, это дисквал уже 100%
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Marcus-light
Он должен всё отвергать
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