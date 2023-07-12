Новичок «Спартака» Хесус Медина стал дороже на 1,5 млн в новом фэнтези-турнире по РПЛ.

Парагвайский полузащитник в сезоне-2023/24 будет стоит 8,5 млн, в прошлом сезоне, когда он дебютировал в РПЛ, взять в свою команду можно было за 7 млн.

В Мир РПЛ-2022/23 полузащитник в составе ЦСКА забил 8 мячей (два с пенальти) и отдал 7 голевых передач. Медина набрал 127 фэнтези-очков – это 7-й результат в лиге и 2-й в клубе после Федора Чалова (153 очка).

В межсезонье 26-летний парагваец перешел из ЦСКА в « ».

Медина – один из четверых игроков РПЛ, чья цена по сравнению с прошлым сезоном выросла на 1,5 млн.

Старт Fantasy РПЛ-2023/24 на Sports.ru – в ближайшие дни.

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