Медина – среди самых подорожавших игроков Fantasy РПЛ-2023/24. Его цена выросла на 1,5 млн

Теги Спартак премьер-лига Россия fantasy Хесус Медина Футбол

Новичок «Спартака» Хесус Медина стал дороже на 1,5 млн в новом фэнтези-турнире по РПЛ.

Парагвайский полузащитник в сезоне-2023/24 будет стоит 8,5 млн, в прошлом сезоне, когда он дебютировал в РПЛ, взять Медину в свою команду можно было за 7 млн.

В Мир РПЛ-2022/23 полузащитник в составе ЦСКА забил 8 мячей (два с пенальти) и отдал 7 голевых передач. Медина набрал 127 фэнтези-очков – это 7-й результат в лиге и 2-й в клубе после Федора Чалова (153 очка).

В межсезонье 26-летний парагваец перешел из ЦСКА в «Спартак».

Медина – один из четверых игроков РПЛ, чья цена по сравнению с прошлым сезоном выросла на 1,5 млн.

Старт Fantasy РПЛ-2023/24 на Sports.ru – в ближайшие дни.

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6 комментариев

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azax
Инсайд по фэнтези.
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DZ0
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impaled
Ответ DZ0
Когда уже начало?
21 июля.
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