Глава СК Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти футболиста в одной из больниц Чебоксар. Мужчина пожаловался на боли в животе в январе, однако его отправили домой, КТ сделали лишь через полтора месяца

Александр Бастрыкин взял дело о смерти футболиста под личный контроль.

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти футболиста в одной из больниц Чебоксар, сообщает портал ProГород со ссылкой на ИЦ СК России и пресс-службу СУ СКР по Чувашской Республике.

Предварительно, 33-летний мужчина скончался из-за ненадлежащего лечения.

В январе спортсмен пришел в поликлинику с жалобами на боли в животе. Однако врачи отправили его домой без проведения обследования.

Футболист полтора месяца испытывал боли. В итоге ему сделали компьютерную томографию, результаты показали серьезное заболевание, и мужчину в срочном порядке положили в больницу.

Утверждается, что футболист не получил надлежащего лечения и скончался. По данному инциденту ведется проверка. Доклад представит руководитель СУ СК России по Чувашской Республике Александр Полтинин.