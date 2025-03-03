Глава СК Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти футболиста в одной из больниц Чебоксар. Мужчина пожаловался на боли в животе в январе, однако его отправили домой, КТ сделали лишь через полтора месяца
Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти футболиста в одной из больниц Чебоксар, сообщает портал ProГород со ссылкой на ИЦ СК России и пресс-службу СУ СКР по Чувашской Республике.
Предварительно, 33-летний мужчина скончался из-за ненадлежащего лечения.
В январе спортсмен пришел в поликлинику с жалобами на боли в животе. Однако врачи отправили его домой без проведения обследования.
Футболист полтора месяца испытывал боли. В итоге ему сделали компьютерную томографию, результаты показали серьезное заболевание, и мужчину в срочном порядке положили в больницу.
Утверждается, что футболист не получил надлежащего лечения и скончался. По данному инциденту ведется проверка. Доклад представит руководитель СУ СК России по Чувашской Республике Александр Полтинин.
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