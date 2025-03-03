Агапов о зарплате 300 тысяч евро в ЦСКА: «Я эти деньги не выпрашивал. У меня никогда не было отношения к деньгам как к сверхценности. Не было такого, чтобы они били мне в голову»

Илья Агапов высказался об уровне своей зарплаты.

– Ты читал текст Александра Головина на Спортсе после того, как стала известна твоя зарплата в ЦСКА?

– Ни разу не видел. Даже не слышал о таком.

– Саша посчитал, что 300 тысяч евро – необоснованно много для футболиста всего с полугодовым опытом в РПЛ.

– Я эти деньги не выпрашивал. Для меня было значимо, что я перехожу в ЦСКА, что у меня будет шанс. А суммы… По большому счету, мне вообще без разницы, что говорят.

– Многих русских футболистов деньги развращают и лишают мотивации.

– У меня хорошее воспитание. И к деньгам никогда не было отношения как к сверхценности. Главное для меня – отношения с людьми. У меня рано появились ребенок и жена, мы вместе с подросткового возраста. Не было такого, что я куда-то прогуливал деньги или что они били мне в голову, – сказал арендованный у ЦСКА защитник «Пари НН ».