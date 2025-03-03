Агапов о зарплате 300 тысяч евро в ЦСКА: «Я эти деньги не выпрашивал. У меня никогда не было отношения к деньгам как к сверхценности. Не было такого, чтобы они били мне в голову»
– Ты читал текст Александра Головина на Спортсе после того, как стала известна твоя зарплата в ЦСКА?
– Ни разу не видел. Даже не слышал о таком.
– Саша посчитал, что 300 тысяч евро – необоснованно много для футболиста всего с полугодовым опытом в РПЛ.
– Я эти деньги не выпрашивал. Для меня было значимо, что я перехожу в ЦСКА, что у меня будет шанс. А суммы… По большому счету, мне вообще без разницы, что говорят.
– Многих русских футболистов деньги развращают и лишают мотивации.
– У меня хорошее воспитание. И к деньгам никогда не было отношения как к сверхценности. Главное для меня – отношения с людьми. У меня рано появились ребенок и жена, мы вместе с подросткового возраста. Не было такого, что я куда-то прогуливал деньги или что они били мне в голову, – сказал арендованный у ЦСКА защитник «Пари НН».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий