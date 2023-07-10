«Боруссия» отдает 19-летнего защитника Кулибали в аренду в «Бернли», выкуп обязателен

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» близок к переходу в « ».

Новичок АПЛ арендует 19-летнего француза на один сезон с обязательством выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сегодня Кулибали пройдет медосмотр в Англии, клубы согласовали сделку еще на прошлой неделе.

В прошлом сезоне защитник выступал в основном за вторую команду « » в 3-м дивизионе. Его статистика – здесь.