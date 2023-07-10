«Боруссия» отдает 19-летнего защитника Кулибали в аренду в «Бернли», выкуп обязателен

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Бернли Сумаила Кулибали Футбол

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Сумаила Кулибали близок к переходу в «Бернли».

Новичок АПЛ арендует 19-летнего француза на один сезон с обязательством выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сегодня Кулибали пройдет медосмотр в Англии, клубы согласовали сделку еще на прошлой неделе.

В прошлом сезоне защитник выступал в основном за вторую команду «Боруссии» в 3-м дивизионе. Его статистика – здесь.

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7 комментариев

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Kazbek Ilyassovskiy
Команды из дембеле, траоре и сиссоко уже собраны, очередь кулибали.
+5
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+5
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Ебздрогыч
Это, видимо, сын того самого Кулибали? Ну, просто батя немного переписанный
+3
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Mark Safa
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Команды из дембеле, траоре и сиссоко уже собраны, очередь кулибали.
Главное чтобы это команда не за-кулибала)))
+1
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damondiamond
круговорот Кулибали в футболе
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mars
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Команды из дембеле, траоре и сиссоко уже собраны, очередь кулибали.
в нулевые команда из Диарра разрывала)
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ mars
в нулевые команда из Диарра разрывала)
Забыл про эту банду
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ман сити фейк
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Команды из дембеле, траоре и сиссоко уже собраны, очередь кулибали.
Траоре ещё
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