«Боруссия» отдает 19-летнего защитника Кулибали в аренду в «Бернли», выкуп обязателен
Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Сумаила Кулибали близок к переходу в «Бернли».
Новичок АПЛ арендует 19-летнего француза на один сезон с обязательством выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сегодня Кулибали пройдет медосмотр в Англии, клубы согласовали сделку еще на прошлой неделе.
В прошлом сезоне защитник выступал в основном за вторую команду «Боруссии» в 3-м дивизионе. Его статистика – здесь.
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