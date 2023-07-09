Широков о «Краснодаре»: «Проблема с характером, сами в себя не верят. Позиционируют себя как бедные и несчастные с периферии, которых все обижают»
Роман Широков объяснил, в чем главная проблема «Краснодара».
В прошлом сезоне «быки» заняли в Мир РПЛ 6-е место и дошли до финала Фонбет Кубка России.
«У «Краснодара» проблема с характером – они себя позиционируют как бедные и несчастные с периферии, которых все обижают. Они сами в себя не верят изначально, и это у «Краснодара» уже укоренилось. Поэтому любой переломный момент они проваливают.
Так было всегда, к сожалению для них. Если в «Краснодаре» станут по-другому себя ставить, тогда будет совсем другая история. Чего я «Краснодару» и желаю», – сказал экс-игрок сборной России.
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