Широков о «Краснодаре»: «Проблема с характером, сами в себя не верят. Позиционируют себя как бедные и несчастные с периферии, которых все обижают»

Роман Широков объяснил, в чем главная проблема «Краснодара».

В прошлом сезоне «быки» заняли в Мир 6-е место и дошли до финала Фонбет Кубка России.

«У « » проблема с характером – они себя позиционируют как бедные и несчастные с периферии, которых все обижают. Они сами в себя не верят изначально, и это у «Краснодара» уже укоренилось. Поэтому любой переломный момент они проваливают.

Так было всегда, к сожалению для них. Если в «Краснодаре» станут по-другому себя ставить, тогда будет совсем другая история. Чего я «Краснодару» и желаю», – сказал экс-игрок сборной России.