Широков о «Краснодаре»: «Проблема с характером, сами в себя не верят. Позиционируют себя как бедные и несчастные с периферии, которых все обижают»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Роман Широков объяснил, в чем главная проблема «Краснодара».

В прошлом сезоне «быки» заняли в Мир РПЛ 6-е место и дошли до финала Фонбет Кубка России.

«У «Краснодара» проблема с характером – они себя позиционируют как бедные и несчастные с периферии, которых все обижают. Они сами в себя не верят изначально, и это у «Краснодара» уже укоренилось. Поэтому любой переломный момент они проваливают.

Так было всегда, к сожалению для них. Если в «Краснодаре» станут по-другому себя ставить, тогда будет совсем другая история. Чего я «Краснодару» и желаю», – сказал экс-игрок сборной России.

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4 комментария

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Богдан Агеев
Ответ Overkiller
"Объяснил"? А уместно ли здесь данное слово от человека не имеющего никакого отношения к Краснодару, а, товарисч напишавший это? Вы понимаете разницу между "кто то высказал своё нафиг никому не нужное мнение" и "обьяснил"?
Прискорбно,но он прав. Волам (к сожалению - не быкам) пора выйти на поле и поискать свои яйца,которые они где-то обронили.
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Quiet Dad
стоит задуматься о таком человеке как Горлукович или Стас... эти смогут мозги вправить.
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Лысый огурец
Ответ Богдан Агеев
Прискорбно,но он прав. Волам (к сожалению - не быкам) пора выйти на поле и поискать свои яйца,которые они где-то обронили.
Блин, правда Волы с оторванными яйками, такая хрень у них всегда.
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