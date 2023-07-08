«Ренн» за 25 млн евро купил хавбека Франции U21 Ле Фе. Это лучший ассистент «Лорьяна»
Полузащитник «Лорьяна» Энцо Ле Фе стал игроком «Ренна» .
23-летний футболист подписал контракт сроком на 5 лет.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, за игрока молодежной сборной Франции заплатили около 25 млн евро.
В прошлом сезоне Лиги 1 Ле Фе стал лучшим ассистентом «Лорьяна» наряду с Данго Уаттара – у них по 5 голевых передач. Статистика атакующего полузащитника – здесь.
Фото: staderennais.com
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