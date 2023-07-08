«Ренн» за 25 млн евро купил хавбека Франции U21 Ле Фе. Это лучший ассистент «Лорьяна»

Теги Ренн лига 1 Франция трансферы Лорьян Энцо Ле Фе Футбол

Полузащитник «Лорьяна» Энцо Ле Фе стал игроком «Ренна» .

23-летний футболист подписал контракт сроком на 5 лет.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, за игрока молодежной сборной Франции заплатили около 25 млн евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Ле Фе стал лучшим ассистентом «Лорьяна» наряду с Данго Уаттара – у них по 5 голевых передач. Статистика атакующего полузащитника – здесь.

Фото: staderennais.com

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3 комментария

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Teodrakis
Неожиданно. Ждал его в Ливерпуле. Видимо чере год-два будет переходить уже громко и за сотку
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vrisimo
Отличный игрок! Хорошее приобретение, на ряду с Бласом! Ещё бы и команду хорошую построить!
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Бухгалтер2021
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потом в сити за 150
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