«Ренн» за 25 млн евро купил хавбека Франции U21 Ле Фе. Это лучший ассистент «Лорьяна»

Полузащитник «Лорьяна» Энцо Ле Фе стал игроком «Ренна» .

23-летний футболист подписал контракт сроком на 5 лет.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, за игрока молодежной сборной Франции заплатили около 25 млн евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Ле Фе стал лучшим ассистентом « » наряду с Данго Уаттара – у них по 5 голевых передач. Статистика атакующего полузащитника – здесь.

Фото: staderennais.com

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