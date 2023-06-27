Зиньковский об интересе «Локомотива»: «Со мной не связывались, увидел новости – на этом все. Сейчас ничего не заставляет думать о смене команды»

Антон Зиньковский опроверг информацию об интересе со стороны «Локомотива».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» заинтересован в подписании полузащитника « ».

«Со мной вообще никто не связывался. Я увидел новости, на этом все. Никто из клубов – ни из того, ни из другого, ни агент, ни люди, которые занимаются моими переходами, ничего не говорили, а я не спрашивал. Спокойно отдыхал, никого не трогал, меня не трогали. Новости всегда появляются, такое бывает.

Мне точно никаких сигналов не поступало, но я знаком с главным тренером « », не очень близко. Слышал, что в какой-то степени нравлюсь ему как игрок, но до трансфера далеко. С Галактионовым не общались, мы пока в разных клубах.

Если бы реально вышли, мне бы позвонили или , и мы бы дальше контактировали. Или бы мне в клубе сказали, что нужно уходить. Но такого нет. На данный момент ничего не может заставить задуматься о смене команды», – сказал .

Ранее информацию об интересе к Зиньковскому опроверг глава «Локомотива» Юрий Нагорных.