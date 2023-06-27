Зиньковский об интересе «Локомотива»: «Со мной не связывались, увидел новости – на этом все. Сейчас ничего не заставляет думать о смене команды»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев Антон Зиньковский Михаил Галактионов Р-Спорт Николай Ларин Футбол

Антон Зиньковский опроверг информацию об интересе со стороны «Локомотива».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» заинтересован в подписании полузащитника «Спартака».

«Со мной вообще никто не связывался. Я увидел новости, на этом все. Никто из клубов – ни из того, ни из другого, ни агент, ни люди, которые занимаются моими переходами, ничего не говорили, а я не спрашивал. Спокойно отдыхал, никого не трогал, меня не трогали. Новости всегда появляются, такое бывает.

Мне точно никаких сигналов не поступало, но я знаком с главным тренером «Локомотива», не очень близко. Слышал, что в какой-то степени нравлюсь ему как игрок, но до трансфера далеко. С Галактионовым не общались, мы пока в разных клубах.

Если бы реально вышли, мне бы позвонили Николай Ларин или Павел Андреев, и мы бы дальше контактировали. Или бы мне в клубе сказали, что нужно уходить. Но такого нет. На данный момент ничего не может заставить задуматься о смене команды», – сказал Зиньковский.

Ранее информацию об интересе к Зиньковскому опроверг глава «Локомотива» Юрий Нагорных.

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10 комментариев

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Pchelyakov
Неплохая связка бы получилась в полузащите - Пиняев, Глушенков, Зиньковский🔥
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Павел Колесников
Антон нам самим нужен
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Rafael Yukhananov
Игрок с большим потенциалом. Нужно только правильно использовать
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Ильдар Фарукшин
Руки прочь от Антохи 😊
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Spaten
Игрок сборной по потенциалу, если таких будут отдавать, можно лавочку закрывать
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Gonzoo
В Локо возможно заиграет на полную.
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Владимир Молявин
Нельзя Антоху отдавать!!! Самим нужен!!!
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Den_84
беги туда, здесь неорганизованная команда
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Caniball
Ответ Gonzoo
В Локо возможно заиграет на полную.
А с чего бы вот так Спартаку взять и отдать Зиньковского в Локо?!
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WelD
Ответ Pchelyakov
Неплохая связка бы получилась в полузащите - Пиняев, Глушенков, Зиньковский🔥
а может и нет
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