«Вольфсбург» подписал форварда «Спортинга» Тиагу Томаша. Он играл за «Штутгарт» в аренде

«Вольфсбург» подписал форварда «Спортинга» Тиагу Томаша.

Соглашение Томаша с « » рассчитано до июня 2027 года. 21-летний форвард будет выступать за клуб под 11-м номером.

С января 2022 года Томаш выступал на правах аренды за « ». В минувшем сезоне Бундеслиги португалец провел 28 матчей, в которых забил 3 гола. Подробная статистика 21-летнего форварда доступна здесь.

Фото: vfl-wolfsburg.de