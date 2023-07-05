«Вольфсбург» подписал форварда «Спортинга» Тиагу Томаша. Он играл за «Штутгарт» в аренде
«Вольфсбург» подписал форварда «Спортинга» Тиагу Томаша.
Соглашение Томаша с «Вольфсбургом» рассчитано до июня 2027 года. 21-летний форвард будет выступать за клуб под 11-м номером.
С января 2022 года Томаш выступал на правах аренды за «Штутгарт». В минувшем сезоне Бундеслиги португалец провел 28 матчей, в которых забил 3 гола. Подробная статистика 21-летнего форварда доступна здесь.
Фото: vfl-wolfsburg.de
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