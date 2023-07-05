Головин о смене тренера в «Монако»: «Основания были – команда не попала в еврокубки»

Теги Монако лига 1 Франция Филипп Клеман Александр Головин Ади Хюттер Футбол

Александр Головин высказался о смене главного тренера в «Монако».

Накануне клуб объявил о назначении Ади Хюттера (экс-«Боруссия» Менхенгладбах).

«Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания.

Но в любом случае мое дело как футболиста работать на тренировках и все доказывать в играх», — сказал хавбек «Монако».

В прошлом сезоне Лиги 1 монегаски под руководством Филиппа Клемана заняли в таблице 6-е место.

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6 комментариев

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Bayly Saparmedov
В прошлым сезоне был полный провал
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QWertY
Лучше бы пригласили Тудора
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Spartakus1984
Головин заседелся,пора ему сменить клуб и даже Лигу,для развития карьеры
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Andrey Yaroslavtsev
Думаю ,Монако перезагрузится и сезон будет более успешный.
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Mykytka
Ответ Spartakus1984
Головин заседелся,пора ему сменить клуб и даже Лигу,для развития карьеры
Куда например?
В АПЛ точно нет, Бундес тоже. Испания/Италия может быть, в клубы из топ 6-7.
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