Головин о смене тренера в «Монако»: «Основания были – команда не попала в еврокубки»

Александр Головин высказался о смене главного тренера в «Монако».

Накануне клуб объявил о назначении (экс-«Боруссия» Менхенгладбах).

«Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания.

Но в любом случае мое дело как футболиста работать на тренировках и все доказывать в играх», — сказал хавбек « ».

В прошлом сезоне Лиги 1 монегаски под руководством заняли в таблице 6-е место.