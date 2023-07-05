Головин о смене тренера в «Монако»: «Основания были – команда не попала в еврокубки»
Александр Головин высказался о смене главного тренера в «Монако».
Накануне клуб объявил о назначении Ади Хюттера (экс-«Боруссия» Менхенгладбах).
«Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания.
Но в любом случае мое дело как футболиста работать на тренировках и все доказывать в играх», — сказал хавбек «Монако».
В прошлом сезоне Лиги 1 монегаски под руководством Филиппа Клемана заняли в таблице 6-е место.
В АПЛ точно нет, Бундес тоже. Испания/Италия может быть, в клубы из топ 6-7.