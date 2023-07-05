Семак об уходе Кузяева: «Далер оставил огромный след в результатах «Зенита. Он это заслужил»

Сергей Семак высказался об уходе Далера Кузяева и о ситуации с Венделом.

— Ситуация с Венделом и Кузяевым не изменилась?

— — свободный агент, вы быстрее новости узнаете, чем мы. Далер заслужил, это на сто процентов. Он сделал так, как считал нужным. Он оставил огромный след в наших результатах.

По поводу ситуация тоже не изменилась, Медведев (гендиректор «Зенита» – прим. Sports.кг) на связи с агентами. На сегодняшний день он команду не нашел, — сказал главный тренер « ».