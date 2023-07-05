Семак об уходе Кузяева: «Далер оставил огромный след в результатах «Зенита. Он это заслужил»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Далер Кузяев Вендел Футбол

Сергей Семак высказался об уходе Далера Кузяева и о ситуации с Венделом.

— Ситуация с Венделом и Кузяевым не изменилась?

— Далер — свободный агент, вы быстрее новости узнаете, чем мы. Далер заслужил, это на сто процентов. Он сделал так, как считал нужным. Он оставил огромный след в наших результатах.

По поводу Вендела ситуация тоже не изменилась, Медведев (гендиректор «Зенита» – прим. Sports.кг) на связи с агентами. На сегодняшний день он команду не нашел, — сказал главный тренер «Зенита».

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9 комментариев

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Циник Петербургский
Ответ Григорий Геник
Вендел Вредный
Складывается впечатление, что Вы какой-то стих не дописали ))
Типа:
"Вендел
Вредный
К нам не едет.
К РПЛ
Он равнодушен..."
И так далее.
+3
0
+3
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Григорий Геник
Вендел
Вредный
+2
-1
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Спартак Уокер
Очень хороший игрок удачи в дальнейшей карьере
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Уся Ваткин
В общем, наследил 🐾
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Burel
так и не найдут команды, и миллер подпишет на улучшенных условиях
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Любовь Мелехова
В конечном итоге оба вернутся в Зенит.
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Svobodu Mne
Заслужил уйти)) Добби свободен
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