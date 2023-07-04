Хавбек «Урала» Сиссе прооперирован после травмы мениска. Он пропустит около 6 недель

Теги премьер-лига Россия травмы Урал Ибраима Сиссе 1994 Здоровье Футбол

Хавбек «Урала» Ибраима Сиссе пропустит около полутора месяцев после операции на колене.

Сиссе получил травму мениска коленного сустава во время предсезонных сборов «Урала». 29-летний полузащитник был успешно прооперирован в Европе.

Сообщается, что восстановление Сиссе займет около 6 недель.

Ибраима Сиссе перешел в «Урал» в сентябре прошлого года. В прошедшем сезоне гвинейский опорник провел 18 матчей в Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

1 комментарий

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Никита Самарин
Очень большая потеря для Урала. Скорейшего выздоровления Сиссе!
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