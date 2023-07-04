Хавбек «Урала» Сиссе прооперирован после травмы мениска. Он пропустит около 6 недель

Хавбек «Урала» Ибраима Сиссе пропустит около полутора месяцев после операции на колене.

Сиссе получил травму мениска коленного сустава во время предсезонных сборов « ». 29-летний полузащитник был успешно прооперирован в Европе.

Сообщается, что восстановление Сиссе займет около 6 недель.

перешел в «Урал» в сентябре прошлого года. В прошедшем сезоне гвинейский опорник провел 18 матчей в Мир . Его подробная статистика доступна здесь.