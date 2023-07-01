Кондратьев об увольнении из сборной Беларуси: «Шок, ничего не понял. После победы над Косово все были счастливы»

Георгий Кондратьев удивлен своим увольнением с поста главного тренера сборной Беларуси.

19 июня национальная команда выиграла официальный матч (у Косово – 2:1 в отборе Евро-2024) впервые с марта 2021-го, прервав серию без побед из 16 игр.

– Вы хотели остаться на своем посту? Или принимаете решение федерации как есть?

– Это уже не имеет никакого значения, вообще никакого. У меня был шок, ничто не предвещало данного решения, а тут как снег на голову. Даже не знаю, как комментировать. Касательно планов на будущее, хочется отдохнуть.

Почему БФФ приняла такое решение? Наверное, нужно у них спрашивать. Мне с ребятами было приятно работать, у нас был полный контакт. В последней игре ребята сказали, что получили удовольствие.

Все вопросы лучше задать федерации, лично у меня конфликтов с ней не было. После игры с Косово все были счастливы, все были довольны. Приехали в Минск — тоже никаких предпосылок к решению, – сказал .