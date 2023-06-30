Кондратьев уволен с поста тренера сборной Беларуси. В июне команда прервала серию без побед из 16 официальных игр
Георгий Кондратьев покинул пост главного тренера сборной Беларуси.
Такое решение приняло руководство Ассоциации Белорусской федерации футбола.
63-летний специалист работал с национальной командой с 2021 года, одержав лишь две победы в 27 официальных матчах.
19 июня Беларусь выиграла официальный матч (у Косово – 2:1 в отборе Евро-2024) впервые с марта 2021-го, прервав серию без побед из 16 игр.
Процент набранных очков во главе сборной у Кондратьева составляет 10,6. Хуже было только при Михаиле Вергеенко.
Также Кондратьев – рекордсмен по количеству матчей (50) во главе национальной команды.
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