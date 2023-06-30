Кондратьев уволен с поста тренера сборной Беларуси. В июне команда прервала серию без побед из 16 официальных игр

Теги сборная Беларуси по футболу отставки АБФФ Георгий Кондратьев Футбол

Георгий Кондратьев покинул пост главного тренера сборной Беларуси.

Такое решение приняло руководство Ассоциации Белорусской федерации футбола.

63-летний специалист работал с национальной командой с 2021 года, одержав лишь две победы в 27 официальных матчах.

19 июня Беларусь выиграла официальный матч (у Косово – 2:1 в отборе Евро-2024) впервые с марта 2021-го, прервав серию без побед из 16 игр.

Процент набранных очков во главе сборной у Кондратьева составляет 10,6. Хуже было только при Михаиле Вергеенко.

Также Кондратьев – рекордсмен по количеству матчей (50) во главе национальной команды.

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1 комментарий

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Alexandr Bychkov
Заруинил серию
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