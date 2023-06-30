Кондратьев уволен с поста тренера сборной Беларуси. В июне команда прервала серию без побед из 16 официальных игр

Георгий Кондратьев покинул пост главного тренера сборной Беларуси.

Такое решение приняло руководство Ассоциации Белорусской федерации футбола.

63-летний специалист работал с национальной командой с 2021 года, одержав лишь две победы в 27 официальных матчах.

19 июня выиграла официальный матч (у Косово – 2:1 в отборе Евро-2024) впервые с марта 2021-го, прервав серию без побед из 16 игр.

Процент набранных очков во главе сборной у составляет 10,6. Хуже было только при Михаиле Вергеенко.

Также Кондратьев – рекордсмен по количеству матчей (50) во главе национальной команды.