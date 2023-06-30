36-летний Гарсия продлил контракт с «Атлетиком» – новый сезон станет 9-м в клубе для него. Форвард может побить рекорд по матчам в Ла Лиге

«Атлетик» подписал новый контракт с Раулем Гарсией.

36-летний нападающий продлил соглашение с клубом на один сезон. Следующий чемпионат станет для него девятым в составе « ».

Также игрок претендует на то, чтобы обновить рекорд по количеству матчей в истории .

На данный момент Рауль Гарсия сыграл 589 матчей в Ла Лиге. Рекорд делят два футболиста – и , сыгравшие по 622 игры в турнире.

Для того, чтобы повторить рекорд, футболисту нужно провести 33 игры. В прошедшем сезоне сыграл 35 матчей в чемпионате.