36-летний Гарсия продлил контракт с «Атлетиком» – новый сезон станет 9-м в клубе для него. Форвард может побить рекорд по матчам в Ла Лиге

Теги Атлетик Хоакин Санчес Рауль Гарсия Ла Лига Андони Субисаррета Футбол

«Атлетик» подписал новый контракт с Раулем Гарсией.

36-летний нападающий продлил соглашение с клубом на один сезон. Следующий чемпионат станет для него девятым в составе «Атлетика».

Также игрок претендует на то, чтобы обновить рекорд по количеству матчей в истории Ла Лиги.

На данный момент Рауль Гарсия сыграл 589 матчей в Ла Лиге. Рекорд делят два футболиста – Андони Субисаррета и Хоакин, сыгравшие по 622 игры в турнире.

Для того, чтобы повторить рекорд, футболисту нужно провести 33 игры. В прошедшем сезоне Рауль Гарсия сыграл 35 матчей в чемпионате.

5 комментариев

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HalaMadrid
Честно говоря помню его еще опорником, а теперь смотри ка, нападающий)))
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Dastanation
вечный псих, лишь бы похаваться с кем нибудь, игрок добротный не спорю, такие должны быть, но когда они играют за твою команду)))
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Арсен Талант-Уулу
Каждый матч в конце выходить на замену и рекорду быть
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HI MARS
Эх Иньяки,Иньяки.Думал в будущем точно он побьет рекорд,а оказывается поздно начал играть в Ла Лиге
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Каныбек Жолчубеков
Ответ HalaMadrid
Честно говоря помню его еще опорником, а теперь смотри ка, нападающий)))
Помню его еще по Осасуне в сезоне 05/06, когда они вышли в ЛЧ и тогда он был именно опорником
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