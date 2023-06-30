36-летний Гарсия продлил контракт с «Атлетиком» – новый сезон станет 9-м в клубе для него. Форвард может побить рекорд по матчам в Ла Лиге
«Атлетик» подписал новый контракт с Раулем Гарсией.
36-летний нападающий продлил соглашение с клубом на один сезон. Следующий чемпионат станет для него девятым в составе «Атлетика».
Также игрок претендует на то, чтобы обновить рекорд по количеству матчей в истории Ла Лиги.
На данный момент Рауль Гарсия сыграл 589 матчей в Ла Лиге. Рекорд делят два футболиста – Андони Субисаррета и Хоакин, сыгравшие по 622 игры в турнире.
Для того, чтобы повторить рекорд, футболисту нужно провести 33 игры. В прошедшем сезоне Рауль Гарсия сыграл 35 матчей в чемпионате.
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