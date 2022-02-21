Робби Кин: «Санчо уже обыгрывает один в один, оставляет соперников в дураках, забивает, отдает голевые. Сперва в «МЮ» он шел с мячом назад, делал простые пасы»

пришел в восторг от игры .

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Ирландии высказался о двух голевых пасах 21-летнего англичанина в матче 26-го тура «Лидс» – (2:4).

«Он был великолепен, последние несколько недель Джейдон играет фантастически.

Когда он только перешел в «МЮ», он постоянно, получая мяч, двигался назад, отдавал простые передачи.

Теперь же, в последние четыре недели, я вижу, что он, получая мяч, идет обыгрывать один в один, оставляет соперников в дураках.

В Дортмунд у Санчо были невероятные показатели, ему нужно делать то же самое сейчас. Он уже начинает показывать себя, забивая и отдавая голевые пасы», – сказал Кин в эфире Sky Sports.

Джейдон забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 21 матче Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

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